Le beau parleur

publié le 07/09/2018 à 09:20



Le cas de Christine

Désireuse de rénover son appartement au cours de l’été, Christine consulte les offres de service des artisans sur Le Bon Coin. Après avoir appelé plusieurs professionnels, elle se laisse convaincre par le discours de l’un d’entre eux le 28 juillet. L’homme se veut très réactif. Et pour preuve ! Dès le lendemain, il lui propose un devis de 2075€. Après avoir accepté ses conditions, elle lui verse un acompte de 800€ pour avancer les matériaux. Les travaux doivent commencer le 2 août. Seulement, le jour J, l’artisan ne se déplace pas. A la place, l’entrepreneur lui dit de ne pas s’inquiéter. Sauf qu’il n’honore pas non plus les autres rendez-vous qu’il lui fixe. Et à partir du 7 août, il ne répond plus à ses SMS….



