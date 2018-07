La voiture qui roule quand elle veut

publié le 26/04/2016 à 09:20

Le cas Bruno

Le 20 février dernier, Bruno achète une voiture d'occasion chez un professionnel pour près de 6.990 euros. Lors de l'achat, tout fonctionne normalement. Mais après seulement une semaine d'utilisation, il rencontre des problèmes : le véhicule ne démarre pas tout le temps et le moteur se coupe quand il roule. Il contacte immédiatement le vendeur pour lui signaler le problème et dépose la voiture dans son garage. Après un mois d'immobilisation et plusieurs relances, il récupère enfin le véhicule mais à peine sorti du garage, les problèmes réapparaissent. Le jour même, il rapporte le véhicule chez le vendeur qui le lui rend une semaine plus tard. Le 25 mars, un diagnostic est réalisé dans un garage agréé. Verdict : plusieurs pièces sont défectueuses. Malgré toutes ces réparations, impossible de faire fonctionner la voiture correctement et lorsque Bruno demande le remboursement, le garage refuse. Aujourd'hui, son véhicule se trouve de nouveau chez le garagiste et il est obligé de louer une voiture pour se déplacer.

Objectif : que l'on répare une bonne fois pour toutes sa voiture ou qu'on lui rembourse les 6.990 euros !

Résultat : On a eu le garagiste, il va faire en sorte de réparer la voiture dans les meilleurs délais. Retour ce vendredi.





Le cas Yves

Gérant d'une entreprise de rénovation, un de ses clients le contacte en août 2013 afin de réaliser des travaux dans certains de ses hôtels et restaurants. Les chantiers sont réalisés pendant l'année 2014. Une fois terminés, il envoie les factures et il reçoit une première lettre de change qui sera refusée par sa banque. Surpris, il rappelle son client pour lui signaler le problème. Au téléphone, la comptabilité lui explique qu'il suffit simplement de prévenir la société avant de présenter les lettres de change à la banque, ce qu'il fait. Les mois passent et comme il ne reçoit toujours pas l'argent, il relance le client. Il lui propose même un échéancier, en vain. Il faut savoir qu'en 2011, il avait déjà travaillé pour ce client qui avait mis un peu de temps à lui régler. Aujourd'hui, il se retrouve avec 5 lettres de change et un impayé de 14.585 euros qui le met dans une situation financière délicate.

Objectif : Que Christophe LEROY paye les factures impayées, soit 14.585 euros !

Résultat : On a eu le patron du groupe. Il promet un règlement avant l'été.

Le cas Jessica

Elle et son compagnon,se sont installés, il y a 8 ans, dans une ancienne fermette dans un village de la Meuse, à Montmédy. A cette époque, c’est Miguel, le demi-frère de son compagnon et sa femme Céline, qui les informent de la vente de cette maison mitoyenne à la leur. Miguel possède alors quelques canaris, puis un perroquet qu’il garde chez lui. Mais il y a 6 ans, Miguel décide d’agrandir la petite famille et construit une volière de 30 à 40 mètres carrés au bout de son jardin, lequel est mitoyen au sien. Elle ne peut plus sortir et profiter de son jardin sans avoir les cris incessants des volatiles. Chaque repas, chaque barbecue aux beaux jours, chaque instant passé dans le jardin se transforme en cauchemar ! Son compagnon tente de trouver une solution avec son demi-frère. En vain. Jessica et son compagnon ont rénové cette maison de leurs mains. Ce n’est donc pas envisageable de partir. En même temps, qui voudrait d’une maison avec des voisins aussi bruyants ? De plus, tous les voisins font partie de la famille de Céline, la femme du demi-frère de Gary, donc personne n’ose se plaindre du bruit. De plus, la grand- mère de Céline, Simone, n’est autre que l’adjointe au maire de Montmédy. La situation est bloquée entre les deux familles…. Hier, on a rappelé qu'au niveau de la mairie de Montmédy, il n'y avait rien de concret. Bernard Sabbah devait se rapprocher de la préfecture de la Meuse. Où en est-on ? Du côté de la Préfecture de la Meuse, on va regarder ce dossier de près

Un point rapide sur quelques cas passés sur l'antenne

Vincent est passé récemment, d'abord en cas express. Il est producteur de vins et est passé par un cabaret qui lui doit près de 7500 euros… On a fait un point et annoncé que le cabaret est en redressement. Et que son propriétaire aurait quelques soucis avec la justice. On n'a pas de nouvelles





Mathieu est passé la semaine dernière, il n'arrive pas à obtenir la restitution de la caution de son appartement. Durant l'émission, nous avions eu la propriétaire, hors antenne.

Objectif : Qu’on lui rembourse sa caution animale 520 euros et la caution classique de 540 euros.

Résultat : La propriétaire doit nous envoyer l'état des lieux de sortie qui montrerait clairement que l'appartement a été rendu dans un état déplorable.

Promo, vice caché, résiliation de contrat :

