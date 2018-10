publié le 03/10/2018 à 18:11

Le cas de Philippe

Le 25 avril, Philippe achète un véhicule chez un professionnel pour 9000 euros. Cette voiture a 99 400 kilomètres et son dernier contrôle technique est vierge. Sur la route du retour à son domicile, il constate des vibrations dans la direction dès qu’il dépasse 100 km/h. De plus, la voiture tire à droite et les roues se bloquent lorsqu’il freine un peu fort. Le soir-même, il envoie un mail au vendeur pour lui faire état de ses constatations. Deux jours plus tard, il fait faire un contrôle volontaire alarmant : « usure prononcée des disques de frein, ripage excessif, usure importante des pneumatiques » etc. Il a mandaté une expertise mais ni le vendeur ni le contrôleur technique ne se sont présentés. L’expertise confirme vos premières constatations et celles du deuxième contrôle technique.





