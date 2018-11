La voiture danger public

publié le 16/11/2018 à 09:20



Le cas de Romuald



Désireux de se procurer un van pour transporter toute votre petite famille, Romuald sillonne différents sites Internet. En juin dernier, il tombe sur une annonce plutôt alléchante sur LeBonCoin. Après s’être entretenu avec le vendeur professionnel, il réserve le véhicule à distance et il verse 10.000€ des 14.990€ de la facture globale. Seulement, une fois sur place, le 15 juin, c’est la désillusion. Contrairement à ce qui était stipulé sur l’annonce, les pneus sont usés. Aussi, il constate qu’une porte est cassée et que la carrosserie est rayée. Devant son insistance, le vendeur change la porte tout en s’engageant par écrit à s’occuper des autres désordres. Soulagé, Romuald verse le solde de la facture, il signe le certificat de cession. Mal lui en prend car, en chemin, il s’aperçoit que le klaxon et l’essuie-glace arrière ne fonctionnent pas. Quant au moteur, il s’emballe et l’empêche d’accélérer au-delà de 90 km/h. Plus grave, alors qu’il est en balade avec sa femme et ses trois enfants quelques jours après, les freins lâchent.