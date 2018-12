La voiture au point mort

publié le 06/09/2018 à 09:20

Le cas de Benoit

En décembre 2017, Benoit achète un véhicule via un vendeur automobile au prix de 11820 euros. Au bout de 4 mois et 4000 km parcourus, la voiture tombe en panne. Le vendeur refuse d’abord la prise en charge. Mais deux expertises confirment qu’il y a un vice caché et que la responsabilité du professionnel est engagée. Le coût des réparations estimé (13500 euros) est supérieur au prix de vente, les experts préconisent donc l’annulation de la vente. Malgré l’aide de sa protection juridique, Benoit ne parvient pas à obtenir gain de cause. Le vendeur fait trainer le dossier. Il lui avait promis une réponse fin août. Mais il n’a eu aucune nouvelle...



