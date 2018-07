La Vespa fête ses 70 ans

publié le 30/04/2016 à 08:25

Ah la Vespa ! Avec la pizza, la mama, la pasta, la bella regaza, c'est "LE" symbole de l'Italie. Celui de la Dolce Vita, qui s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Tout démarre après la Seconde Guerre mondiale, un certain Enrico Piaggio souhaite relancer son entreprise aéronautique. Toutes les usines ont été endommagées pendant le conflit. Il demande donc à l'un de ses ingénieurs, Corrandino d'Ascanio, de créer un véhicule facile à produire et bon marché. Ce dernier déteste les motos, qu'il juge inconfortables, encombrantes et salissantes. Il va donc gommer ces inconvénients en créant un mythe qui a très vite connu le succès.



Et ce succès, c'est surtout grâce à sa forme, son look légendaire. Une taille de guêpe, d'où son nom Vespa. Le génie tient de sa carrosserie avec un tablier qui protégeait de la poussière, de la boue et de la pluie. De plus, grâce à ses petites roues, elle pouvait avoir une roue de secours. À une époque où l'on crevait beaucoup, notamment à cause des clous que les sabots des chevaux perdaient sur les routes. Bon marché, dans les années 50-60 les Italiens se déplacent avec en famille. Simple, robuste, tout le monde peut enfourcher une Vespa, en particulier les femmes qui, à l’époque, portent des jupes amples. Avec la Fiat 500, elle devient le symbole de la renaissance économique et sociale de l’Italie.

Et c'est le cinéma qui va la faire connaître dans le monde. En 1953, Audrey Hepburn crève l'écran dans Vacances romaines avec Gregory Peck. Déambulation au guidon de la Vespa dans les rues de Rome. C'est le début du succès. Pourtant dans les années 80-90, gros coup de mou. Le port du casque devient obligatoire, c'est le boom des voitures. Aujoud'hui, la Vespa est en pleine forme. Entre les problèmes de circulation dans les villes et la mode du rétro en mois de 10 ans la production a triplé : 170.000 exemplaires avec trois usines au Vietnam et en Inde et dans l'usine historique près de Pise.

170 constructeurs au Salon de Pékin

Après l'Italie, direction la Chine l’événement automobile de la semaine, c’est le Salon de Pékin, une incroyable fête de l’automobile, avec des visiteurs chinois complètement déchaînés, complètement excités, et plus de 170 constructeurs exposants, c’est à peu près quatre fois plus que dans les salons européens. On a tendance à dire que les Européens sont un peu blasés à l’égard de l’automobile, je peux vous dire que les Chinois eux ils sont enthousiastes et que l’automobile les fait vraiment rêver.



Et donc le salon de Pékin, c’est aujourd’hui un passage obligé pour tous les constructeurs mondiaux. Rappelons que la Chine est le plus grand marché de la planète pour les voitures neuves. Chaque année, il se vend plus de 20 millions de voitures, 10 fois plus qu’en France ! Le salon de Pékin est donc devenu un endroit stratégique pour présenter les nouveaux modèles, y compris pour les constructeurs français. La meilleure preuve, cette année, est donnée par Renault qui présente à Pékin un tout nouveau modèle : le Koleos, qui sera la première Renault de l’histoire à être vendue en Chine avant d’être commercialisée en France, puisqu’elle n’arrivera chez nous qu’au début de l’année prochaine. Il faut dire que Renault compte sur ce modèle pour prendre son envol sur le marché chinois, où le constructeur était quasi-absent jusqu’à présent, et où il arrive donc avec beaucoup de retard par rapport à ses concurrents.



Auto Plus consacre un dossier complet à la Koleos que nous aurons en France début 2017. Il s’agit d’un grand SUV qui vient compléter le haut-de-gamme de Renault aux côtés de la Talisman et de l’Espace. Esthétiquement, c’est une auto très réussie, avec des lignes plutôt douces qui font presque oublier des dimensions assez imposantes puisque le Koleos fait presque 4,70m de long. C’est donc un SUV familial, plus haut de gamme que le Kadjar, et dont les prix devraient commencer aux alentours de 30.000€.

Les marques françaises au salon de Pékin

Revenons au salon de Pékin : les autres marques françaises sont aussi présentes. Oui, le groupe PSA qui est implanté en Chine depuis longtemps est également au salon de Pékin mais avec des modèles spécifiques pour le marché chinois. Citroën présente la C6 une berline haut-de-gamme, presque une petite limousine. Peugeot dévoile une nouvelle version de son 3008 qui n’existera qu’en Chine. Et, de la même façon, DS présente une DS4 qui n’a absolument rien avoir avec la DS4 que nous avons en France. Et pour faire le lien entre la Chine et la France, DS expose sur son stand une magnifique DS21 rouge de la fin des années 60. Les Chinois sont littéralement scotchés par cette voiture !

Un bonus à Volkswagen

Le scandale des moteurs a certes sérieusement touché le porte-monnaie de Volkswagen, mais pas ses ventes. Pour preuve, sur le premier trimestre le groupe allemand a dépassé Toyota et lui chipe la première place. Celle de 1er constructeur mondial ! Avec 2,5 millions de véhicules écoulés, soit une légère hausse de 0,8%. Bel exploit en pleine tempête et suffisant pour battre d'un chouia Toyota. À peine 50.000 voitures les séparent !

Malus à Mitsubishi

Le constructeur japonais Mitsubishi a reconnu cette semaine tricher depuis 25 ans sur les tests d’émissions polluantes de ses voitures. Pour l’instant, on manque d’informations précises sur cette nouvelle affaire. L’essentiel des voitures concernées semblent avoir été vendues au Japon, et on ne sait pas encore si des modèles commercialisés en Europe sont également concernés.