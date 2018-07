La tomate et son doux parfum d'été...

publié le 24/07/2018 à 12:30

Fraîche, juteuse et savoureuse, la tomate fait souvent l'unanimité. Accessible et facile à cuisiner, elle définit le doux parfum sucré de l'été... Chaude ou froide, en entrée, plat simple ou plus élaboré, voici des conseils conso et les secrets de ce légume-fruit tant apprécié !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Christophe Felder nous présente la recette de son cocktail d'été : pêche et tomate...



Ingrédients

1 tomate

1 pêche

1 orange

4 fraises

2 feuilles de menthe

2 feuilles de basilic

20g de semoule

1 pincée de cannelle en poudre

1 pincée de poivre noir

+ 200g de fraises



Mixez les ingrédients et tamiser le jus. Versez sur des fraises coupées en deux et rangées en méli-mélo dans une jolie assiette creuse et blanche. Ajoutez du sorbet fraise. Arrosez les fraises de quelques gouttes de vinaigre balsamique.



Si vous souhaitez faire votre propre sorbet

Prenez 500 de fraises et 150g de sucre semoule : mixez le tout, filtrez et turbinez dans une petite sorbetière !

Elisabeth tient le Potager de Jonquières, près d'Avignon dans le Vaucluse. Aujourd'hui, elle nous parle avec passion de son métier et de ses tomates... Retrouvez ses produits et ses idées recettes en cliquant ici !

Aujourd'hui pour son escale de rêve, Jean-Sébastien nous emmène au Vietnam! Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

