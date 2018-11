La toiture pas très étanche

publié le 05/11/2018 à 08:24

Le cas de Virginie



Fin 2015, Virginie achète un pavillon individuel à un particulier. Ce particulier est maçon, et a entièrement construit la maison lui-même en 2010. Deux ans plus tard, en février 2018, il subit un dégât des eaux et fait une déclaration de sinistre à son assurance. Il ressort des constatations de l’expert venu sur place que le dégât des eaux provient d’un problème d’étanchéité au niveau de la toiture. Comme la maison est toujours sous garantie décennale, la responsabilité du constructeur, donc de son vendeur, est engagée. Ce dernier accepte de venir réparer les dégâts et signe avec l’expert un protocole d’accord le 30 mars 2018. Il est convenu qu’il vienne refaire l’étanchéité de la toiture, qu’il mette en place une évacuation de trop plein (car la toiture est un toit-terrasse) et qu’il répare les dégâts causés sur le plafond du salon (reprise du placo et peinture) pour le 31 juillet 2018 au plus tard. Or il n’est jamais venu.



