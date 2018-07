La start-up Travelcar poursuit sa croissance dans l'autopartage

publié le 30/06/2017 à 01:00

Travelcar se trouve dans les parkings des gares et des aéroports pour des voitures en autopartage. Un vrai marché de niche, mais comment utiliser TravelCar ? "Travelcar est né d'un constat très simple : garer sa voiture dans une gare ou à l'aéroport coûte cher et louer une voiture dans ces mêmes lieux coûte aussi très cher. En attendant, des milliers de voitures restent stationnées dans des parkings donc on a pensé à réutiliser les voitures déjà stationnées pour de la location", explique Lofti Louez, le cofondateur de cette start-up.



Travelcar a par ailleurs racheté son principal adversaire Trip'n'drive, "nous avons déjà racheté trois concurrents sur nos différentes activités, on a également dupliqué nos activités dans plusieurs pays, en Europe, et surtout aux États-Unis", affirme Lofti Louez. Travelcar a par ailleurs séduit la Maif et PSA, qui ont participé à une levée de fonds de 15 millions.