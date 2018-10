La solidarité bien mal récompensée

publié le 31/10/2018 à 11:55



Le cas d'Abigaïl



Abigaïl et sa sœur Isabeau étaient commerciales chez un prestataire de l’industrie pharmaceutique. Tout se passait bien pour toutes les deux jusqu’au jour où leurs supérieurs ont demandé à sa sœur d’acheter son propre véhicule pour aller démarcher ses clients. Dans l’incapacité financière de faire une telle acquisition, Isabeau conteste cette décision et se retrouve licenciée le 6 mai 2018. Solidaire, Abigaïl démissionne le 23 mai. Depuis, elles rencontrent toutes les deux un problème de taille. Elles ne parviennent pas à se faire verser leur solde de tout compte. Concernant Abigaïl, son salaire de mai, ses jours de congés et une prime ne lui ont pas été réglés, soit près de 3800€. Quant à Isabeau, il lui manque ses payes d’avril et de mai, une prime d’objectif, ainsi que ses indemnités compensatrices et de licenciement, soit la bagatelle de 4614€. .