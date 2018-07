publié le 28/06/2016 à 13:09

La SNCF adopte une politique tarifaire plus agressive. À l'occasion des vacances d'été, pour les voyages entre le 1er juillet et le 30 septembre, 500.000 billets de TGV sont vendus à petits prix vers une centaine de destinations. Il ne s'agit pas de billets supplémentaires mis en vente mais bien de places situées à l'intérieur de rames TGV classiques. Elles sont simplement vendues à des tarifs plus attractifs, entre 10 et 50 euros.



Pour vendre ces places à prix réduit, la SNCF s'appuie sur le redéploiement de son offre communautaire #TGVpop, testée à l'été 2015 et qui cette fois revient pour le reste de l'année. Avec #TGVpop, les voyageurs sont obligés de suivre trois étapes sur Internet pour avoir une chance de décrocher leur billet à prix réduit.

Cet été, avec #TGVPop, vote et pars à petits prix en dernière minute ¿ Pop départ ¿ ! > https://t.co/o27k9zDzRb pic.twitter.com/8gw005XI9u — Voyages-sncf.com (@Voyagessncf_bp) 27 juin 2016

Dans un premier temps, à J-15 avant le départ, les internautes sont invités à voter sur le site de #TGVpop pour le trajet de leur choix afin qu'il bénéficie de ces réductions. Si le TGV en question est suffisamment plébiscité, la SNCF ouvre la billetterie à prix réduits de ce train à J-3. Les usagers qui auront voté sont alors prévenus par mail qu'ils peuvent se rendre sur le site, avec un "code avantage". Il ne reste ensuite plus qu'à réserver le billet.

Avec cette opération, la SNCF compte bien séduire les clients les plus jeunes, adeptes des réseaux sociaux, afin de faire grimper la rentabilité en berne de ses trains. Selon La Croix, le taux de remplissage des TGV classiques ne s'élève plus qu'à 65%.