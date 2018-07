La SNCF dédommage les usagers victimes des grèves et des inondations

publié le 27/07/2016 à 18:27

La SNCF fait un geste envers les usagers franciliens victimes des perturbations au printemps. L'entreprise ferroviaire publique et la région Île-de-France proposent d'indemniser partiellement les abonnés du Passe Navigo qui ont souffert des inondations ou des grèves des mois de mai et juin sur le réseau transilien. Un remboursement de 20 euros est proposé aux abonnés annuels ou mensuels. Pour les titulaires d'un forfait Imagine R et les détenteurs d'un forfait Solidarité mois, le montant est de 10,50 et 5 euros.



La SNCF prendra à sa charge le remboursement des lignes où le service minimum n'a pas été respecté au moins une journée. Cela concerne les lignes B, D, E, H, P, R, U (entre Versailles et la Verrière) ainsi que le tramway T4. Le Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) remboursera pour sa part les usagers transitant par les lignes C et N perturbées par les inondations. En revanche, les usagers habitués à voyager sur les lignes J et L, qui ont subi 30 jours de grève depuis le début de l'année, ne sont pas concernés par le dédommagement.

Au total, un million de voyageurs peuvent prétendre à cette indemnisation. Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site internet www.mondedommagement.transilien.com lancé ce mercredi 27 juillet et ouvert jusqu'au 30 septembre. Une enveloppe de 12 millions d'euros est allouée par la SNCF pour ces remboursements, le Stif prévoit de débourser 4 millions d'euros.