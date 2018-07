Le taureau fait son coming-out

Christine Haas et Laetitia Nallet

publié le 18/07/2018 à 22:30

Ce soir, Adélie s'est tournée vers Christine Haas pour lui demander conseil. Jeune fille qui ne parvient pas à vivre sa bisexualité au grand jour, elle souhaite révéler à ses parents son orientation sexuelle mais craint que son "coming out" ne soit pas accepté. En effet, étant de plus en plus religieux, ils pourraient la rejeter, selon elle. D'ailleurs, elle les a entendu dire à plusieurs reprises "qu'ils ne voulaient pas de 'ça' chez eux". Quel impact aura cette révélation sur sa relation avec ses parents ? Réponse ce soir...

astrologie

