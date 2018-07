publié le 27/08/2016 à 17:23

Il faut profiter des beaux jours pour découvrir la France des bonnes adresses de brocantes, notamment en Normandie, du côté du Mont-Saint-Michel où se situe une caverne d’Ali Baba à ne pas rater quand on passe dans le coin. C’est plus exactement au Val-Saint-Père, près d’Avranches. La caverne en question, est une ancienne menuiserie, une sorte de grand hangar qui ne paie pas de mine. Sauf quand on en franchit la porte. Une fois à l’intérieur, tout attire l'œil. Surtout si vous appréciez les meubles et objets du XXe siècle.





Tout ce que nos parents et grands-parents ont jeté avec entrain et qui, au fil des années, prend de plus en plus de valeurs. Et ce qui est sympa, c’est que l’aspect du lieu change au gré des trouvailles. Il paraît que ça ne se ressemble jamais. Comme le volume est très grand, il y a des espaces différents, structurés avec des meubles, et de grands tapis posés à même la dalle de béton. Ce qui fait qu’il y a certes, beaucoup de choses à voir, mais qu’on ne s’y perd pas, on arrive à tout voir.

Cuisine : un vrai-faux taboulé

On file au marché mettre la main sur quelques ingrédients frais pour se préparer une petite salade : le taboulé. Au Liban, l’ingrédient principal du taboulé, c’est le persil, et pas la semoule, contrairement à ce que toutes les barquettes de France et de Navarre voudraient nous faire croire. Cela dit, une vraie bonne salade de semoule ou de boulgour, cela peut être à la fois nourrissant et bien fichu. On commence par préparer la semoule, la réhydrater, en versant dessus de l’eau bouillante, un peu d’huile d’olive, un peu de sel, le jus de deux citrons, vous la laissez bien gonfler à couvert, puis vous allez la séparer, l’égrener, à la fourchette, ou du bout des doigts, pour éviter qu’elle ne fasse des petits paquets. Il faut laisser refroidir la semoule, à température ambiante, et pendant ce temps préparer quelques ingrédients supplémentaires.

Plein d’herbes : une bonne grosse poignée de feuilles de menthe, ciselées, une bonne grosse poignée de persil plat, ciselé, quelques feuilles de coriandre, pas trop, deux petits oignons rouges frais, si vous en trouvez, vous les hachez finement, et puis pour lier tout ça, de l’huile d’olive, du jus de citron. Vous pouvez aussi ajouter quelques zestes de citron, si ça vous tente, de vraies petites tomates cerise, coupées en quatre, qui vont apporter un peu de jus et de fraîcheur…



Pour finir, sel, évidemment, piment d’Espelette, vous mélangez soigneusement tous ces ingrédients dans un grand saladier avec la semoule, et il n’y a plus qu’à mettre au frais, pendant une heure ou deux, pas plus, pour éviter que le jus de citron ne cuise trop les herbes et qu’elles deviennent toutes rabougries, toutes flétries.