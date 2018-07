La prime pour l'achat d'un vélo électrique, c'est bientôt fini

publié le 28/09/2017 à 09:25

Moins d'un an après sa mise en place le 1er mars dernier, la prime pour l'achat d'un vélo électrique va déjà être supprimée. Un décret figurant dans le projet de loi de finances prévoit la fin de ce dispositif à partir du 1er février 2018. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, l'a confirmé ce jeudi sur RTL.



"Nous avons considéré que ce n'était pas à l'État de continuer à subventionner le vélo électrique, dans la mesure où quand il l'avait fait, les collectivités locales ne le faisaient pas", a-t-il justifié. Gérald Darmanin a précisé que Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, devait travailler avec les collectivités locales pour la création d'aides particulières.

La prime pour l'achat d'un vélo électrique, allouée par l'État, peut s'élever jusqu'à 200 euros. Depuis la mise en place de cette prime, de nombreuses demandes ont été formulées. Sa suppression a été mal accueillie par les professionnels du cycle, portés par l'engouement autour du vélo électrique ces dernières années.

"C'est même plus qu'une déception. On pourrait parler d'un coup de gueule. C'est totalement incompréhensible, estime Virgile Caillet, directeur général du syndicat Union sport et cycle, interrogé sur Europe 1. Cette prime était un véritable succès. Elle répond à tout un tas d'engagements politiques pris par le président de la République, notamment en ce qui concerne l'environnement, la mobilité ou les transports. On ne comprend vraiment pas pourquoi cette prime, contrairement aux autres bonus écologiques, serait supprimée."