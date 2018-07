La prévoyance déclarée mais pas touchée

publié le 29/06/2018 à 09:20



Le cas de Martine

Tous les ans depuis 15 ans, un organisme de prévoyance déclare à l’administration fiscale verser à la mère de Martine une retraite complémentaire. Or c’est faux, elle ne perçoit rien de cet organisme chez qui elle n’a même pas de contrat. Le problème c’est que tous les ans, cette allocation apparaît dans la déclaration de revenus pré-remplie de ses parents. Ils doivent à chaque fois la rectifier eux-mêmes, et réclamer à l’organisme de prévoyance un justificatif au cas où les impôts demanderaient des preuves. Mais ce que la mère de Martine voudrait surtout, c’est que cette erreur cesse d’être renouvelée chaque année ! L’organisme a beau reconnaître le problème et écrire noir sur blanc que cela vient d’une homonymie entre la mère et la personne qui touche réellement l’allocation, il ne semble pas trouver la solution. Aujourd’hui, avec le futur prélèvement à la source, les parents de Martine craignent de devoir payer des impôts supplémentaires qu’ils ne sont pas censés payer à cause de cette allocation déclarée par erreur.