La pièce qui arrive à la Saint-Glinglin

Le cas Monique

Début juillet dernier, le véhicule de Monique tombe en panne. Il n'a que 29 310 km. Et depuis, il se trouve dans un garage, situé dans le département du Var (à 500 km de chez vous). Ce garage lui dit qu'il est en attente de la pièce défectueuse (un calculateur). Le service client de la marque a ouvert un dossier, le 21 juillet. Et depuis, il ne se passe rien. Lassée, il a même écrit au directeur général de cette grande marque, début septembre. Ce directeur général lui a répondu que la pièce serait livrée au garage "durant la semaine 40", soit du 3 au 7 octobre. Et elle n'est toujours pas arrivée !





