La nuit sans sommeil

publié le 28/02/2018



Le cas de Claudine

En mai 2017, des amis invitent Guillaume à passer une semaine chez eux dans le Sud de la France. Après de longues heures de route, Guillaume décide de faire escale dans un hôtel pour dormir un peu. Il règle une facture de 44€ au veilleur de nuit, puis il prend possession du code de sa chambre. Mais quand il ouvre la porte, c’est la stupéfaction ! Il a beau se frotter les yeux… Il ne voit pas de lit ! Sans attendre, il retourne à l’accueil. Le veilleur s’empresse de s’excuser, puis il lui remet le code d’une autre chambre. Sauf qu’au moment de pousser la porte, il tombe sur un homme nu et paniqué ! Furieux, il réclame des explications à l’employé. L’homme trouve les mots pour le calmer. Puis, il l’accompagne lui-même dans une troisième chambre dite de dépannage. Ouf, celle-ci est fonctionnelle et inoccupée ! Enfin tranquille ? Pas tout à fait… Son sommeil est de courte durée. A 6 heures du matin, il entend un individu tambouriner et tenter d’entrer sans succès dans la chambre. Quelques minutes plus tard, c’est une employée de l’hôtel qui le réveille en sursaut. Elle l’accuse de ne pas avoir payé sa chambre !





