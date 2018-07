La moto inutilisable

publié le 27/06/2016 à 09:20

Le cas Gérard :



La moto, Gérard a ça ans le sang ! Il fait d'ailleurs souvent des voyages en 2 roues avec ses amis. Un road-trip est organisé en Corse le 20 mai, et pour l'occasion il décide d'acheter une nouvelle moto. Le 21 avril dernier, il en commande une chez un professionnel pour 10.660 euros (+ reprise de la sienne: 4200 euros) après reprise de son ancienne moto. Sa particularité selon les brochures : une selle adaptée à sa taille. Comme il est plutôt petit (1 m 65), cela lui permet d'avoir une bonne maîtrise du véhicule. Le 29 avril, il est livré mais la selle est trop haute et vraiment pas adaptée à sa taille, donc il avertit le vendeur pour qu'il la récupère. Et depuis, rien ne s'est véritablement réglé…

Il lui propose une seconde moto à condition de rajouter 900 euros. Finalement, il reçoit la seconde moto que le 30 mai soit 10 jours après son départ pour la Corse. Mais là encore, la selle n'est pas conforme ! Aujourd'hui, malgré ses réclamations, il n'arrive pas à obtenir de solution satisfaisante et ses vacances entre amis ont été gâchées.

Objectif : qu'on lui fournisse enfin une moto conforme ou qu'on annule la vente !



Le cas Michel :

Il est restaurateur et en juin 2014, il appelle une entreprise pour l’achat et la pose d’une pergola. Le devis s’élève à 46 913 euros et celle-ci est installée en août 2014. Dans le descriptif du produit, il est précisé que la pergola est étanche à l’eau et que les pieds sont pourvus de gouttières encastrées permettant un écoulement parfait. Mais quelques mois après la pose, il constate que la pergola a de gros soucis d’étanchéité ce qui est très dérangeant pour lui, car il ne peut pas y installer ses clients comme prévu ! Il contacte donc l'entreprise pour qu’elle vienne au plus vite régler le problème. Au final, de nombreuses solutions seront essayées, on viendra un nombre de fois incalculable, mais sans réel résultat ! En décembre dernier, toutes les lames sont changées, mais depuis c’est pire ! La dernière intervention a eu lieu il y a quelques jours…Aujourd’hui, il a perdu pour plus de 20 000 euros de couverts, il n'en peut plus !!!

Objectif : Qu’on lui change complètement la Pergola et qu’on ne lui fasse pas payer les 6000 euros restant.





Le cas Cécile :

Le 25 janvier dernier, elle achète deux canapés électriques pour 3.394 euros dans un magasin spécialisé. La livraison a lieu le 31 mars mais dès le lendemain, elle constate que les assises d'un des canapés ne sont pas symétriques. Elle en informe la boutique, un technicien se déplace le 3 mai, prend des photos mais ne fait rien de plus. Avant de repartir, il lui explique que le magasin la recontactera. Après seulement un mois d'utilisation, alors qu'il attend un retour du vendeur, le moteur du 2ème canapé se bloque en position horizontale. Elle relance le magasin qui ne veut rien savoir et la renvoie vers le SAV. Le 28 mai, c'est au tour du premier canapé de se bloquer. Après réclamation auprès du SAV, un autre technicien se déplace le 31 mai, il remet les canapés en position initiale mais ne répare pas les moteurs. Selon lui, ils seraient fichus. Aujourd'hui, Cécile se retrouve avec 2 canapés défectueux et personne pour l'aider.

Objectif : que la boutique échange les canapés ou rembourse Cécile (3.394 euros) !



Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" ont repris et suivi les dossiers de Rémy, Patrick Sueva et Bernadette, avec de bonnes nouvelles !

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attend vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !