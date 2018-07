La moisissure a pris le pouvoir

publié le 31/05/2017 à 09:20





Le cas Lydie

Les plafonds et murs de la salle de bains et des toilettes de Lydie sont complètement pourris ! La cause : de très importantes fuites d’eau en 2013, quelques mois seulement après avoir emménagé dans la maison qu'elle a fait construire. Après lettre recommandée au constructeur, qui ne réagit d’abord pas, puis expertise, le verdict tombe : le problème vient de la toiture. Un couvreur intervient enfin en février 2017. Son action interrompt les fuites. Mais ses plafonds et murs n’en sont pas moins pourris ! Cela fait des mois qu'elle insiste auprès de l’expert, de l’assurance Dommages-Ouvrage et du constructeur pour obtenir une remise en état

