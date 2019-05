La mauvaise carte

publié le 08/05/2019 à 09:20



Le cas de Georgette



Le 4 avril 2018, Georgette achète deux billets d’avion entre l’Ile de la Réunion et l’ile Maurice. Elle règle 869,16 €. Finalement, elle décide d’annuler sa commande – à cause des manifestations des Gilets Jaunes - et demande un remboursement. Le site en ligne lui confirme un remboursement le 2 décembre, à hauteur de 661,31€. On lui confirme que le remboursement s’effectuera sur la carte bancaire avec laquelle la commande a été passée. Elle signale immédiatement son nouveau numéro de carte car elle a perdu l’ancienne. Par téléphone, un conseiller prend les coordonnées de cette nouvelle carte. Elle l’envoie aussi à l’adresse mail qu’il lui donne. Depuis, elle appelle une vingtaine de fois et on lui répond toujours la même chose : on lui a remboursé sur sa carte… qui n’existe plus !





