La France: le pays du fromage !

publié le 24/07/2019 à 14:24

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



La France est un immense plateau de fromages…. Le Brebis des Pyrénées, le camembert de Normandie, en passant les caves de Roquefort dans l’Aveyron. On pourrait manger un fromage différent tous les jours de l'année.



On peut dire que la fabrication du fromage n’a plus aucun secret pour l’homme dès l’époque romaine. Columelle, agronome romain du 1er siècle décrit dans son traité d’économie agricole le procédé de fabrication du fromage dans les moindres détails, de la coagulation à l’affinage en passant par le salage et le pressage. D’ailleurs, le fromage fait partie du régime alimentaire du légionnaire romain qui doit en consommer au quotidien, à raison de 30 grammes par jour. Et la consommation de ce produit laitier est également préconisée pour soigner les dysenteries.

La maison Androuet, temple du patrimoine fromager national recense plus de 1000 variétés de fromages qui représentent la créativité de notre pays et donnent toute sa dimension à notre civilisation. Une richesse qui n’existe dans aucun autre pays du monde. Le plus important c’est la distinction entre le fromage fermier fait au lait cru par l’éleveur à la ferme, le fromage artisanal transformé dans un atelier d’affinage par un artisan achetant son lait auprès d’agriculteurs et le fromage industriel.





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Laurent Dubois, Meilleur Ouvrier de France, il sélectionne et affine avec le plus grand soin des produits d'exception.

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana!



























L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ