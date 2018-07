La folie des blogs

publié le 30/09/2016 à 07:00

Près d'1 internaute sur 2 (18 millions de Français) consulterait fréquemment un blog. Le blog sous forme de journal en ligne est né en 1995 ; les blogs tels que nous les connaissons aujourd'hui sont apparus quant à eux en 2001. Le carnet intime mais public permet de partager conseils, avis, états d'âme, coups de gueule, passions avec sa communauté. Alors que 3 millions de blogs sont créés chaque mois dans le monde, la France est le pays qui compte le plus de blogueurs par rapport à sa population : entre 15 et 20 millions ! On dénombre autant de blogueurs masculins que féminins et la tranche d'âge moyenne est de 25 à 34 ans. 10% d'entre eux arriveraient par ailleurs à en vivre ! Pourquoi un tel succès ? Ce phénomène va-t-il perdurer ? Est-il difficile de créer son propre blog ?

Nos invités

> Delphine Groll, directrice de la communication de Au Féminin



> Benjamin, bloggeur « Till the Cat »

> Caroline Krauze, bloggeuse « Voyage Family »



> Maria, bloggeuse « La coquette Italienne »

