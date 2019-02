La congestion du trafic aérien

publié le 13/11/2018 à 09:20



Le cas de Cécile



Cécile appelle pour sa fille Juliette, étudiante. En août dernier, elle réserve avec une amie un vol aller-retour entre Bordeaux et Malaga en Espagne (via Barcelone à l’aller) pour une semaine de vacances. Sa fille et son amie règlent pour cela 415€ en ligne. Problème, le 26 août, alors qu’elles viennent d’arriver à l’aéroport, elles apprennent l’annulation du vol à destination de Barcelone pour « raisons techniques ». Plus embêtant, la compagnie ne leur propose rien avant minimum 3 jours ! Une seule solution pour ne pas voir leurs vacances leur filer sous le nez : réserver un autre vol direct pour Malaga via une autre compagnie à l’aéroport de Toulouse. Après avoir dépensé 320 € de frais supplémentaires (TGV, Uber, hôtel, avion), Juliette et son amie Charline arrivent finalement à bon port avec un jour de retard. Une fois leurs vacances achevées, elles envoient un mail à la compagnie aérienne pour être remboursées des frais engagés et pour percevoir l’indemnisation légale de 250€ par passager. Le service clients leur répond qu’elles n’auront droit à rien. La raison ? L’annulation du vol serait due à « une congestion du trafic aérien »,