La compagnie a géométrie variable

Le cas de Cécile



Cet été, Cécile est partie en vacances en famille aux Etats-Unis. Au retour, son vol, New-York/Paris, à plus de 6 heures de retard… On ne lui donne que 14 dollars par personne pour se nourrir mais là n’est pas le plus incroyable... Selon le règlement européen, elle devrait toucher 600 € d’indemnité par personne. Elle a voyagé avec son mari et sa belle-sœur, ces trois billets font partie d’une même réservation : pour elle, pas de problème. La compagnie aérienne justifie son retard par « des difficultés d’exploitation » et rembourse bien 600 € par personne… Mais dans cet avion, il y avait aussi, son fils… Qui a voyagé sous un autre numéro de dossier. Dans son cas, la compagnie aérienne évoque une « urgence médicale d’un des passagers » et ne propose donc aucune indemnité !





