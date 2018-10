La commande photos introuvable

publié le 15/10/2018 à 09:20

Le cas de Christopher



Christopher est l’heureux papa d’une petite fille, Callie, née le 11 juillet dernier. Le lendemain de sa naissance, une photographe passe à la maternité pour faire quelques clichés du bébé. Un mois plus tard, une représentante de la société de photo vient chez Christopher et lui présente tout son catalogue de produits. Christopher signe un bon de commande de 865 € pour divers cadres et objets avec les photos de votre bébé. Si on en croit le bon de commande, il devait recevoir le tout dans les 6 semaines, c’est-à-dire avant le 21 septembre. A ce jour, il est toujours en attente.

