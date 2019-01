et Capucine Trollion

publié le 18/01/2019

La colère d'un restaurateur sur les réseaux sociaux. Jean a décidé de s'insurger contre Martin, notamment, un jeune homme qui avait réservé une table de 8, un samedi soir, pour fêter ses 30 ans, dans son restaurant parisien.



Comme demandé lors de la réservation, l'établissement avait préparé les bougies, les équipes commençaient à se chauffer la voix pour apporter le gâteau. Sauf que, Martin n'est jamais venu. Un "no-show", explique le restaurateur, dans sa lettre ouverte postée sur Linkedin, une expression bien connue dans le milieu. Le "no-show", c'est lorsque le client, qui réserve une table, ne se pointe jamais. "Comptez jusqu'à 25% de réservation non-honorées chaque soir", poursuit Jean. C'est énorme et problématique pour les professionnels des tables réservées et qui restent inoccupées. Forcément, c'est de l'argent en moins à la fin de la soirée. "Un restaurant, rappelle-t-il, c'est d'abord une entreprise avec des équipes, des frais, des emprunts".

"Mais le pire, explique Jean, ce n'est pas ça". Non, le pire, c'est que lorsque vous appeler Martin, le fameux no show pour savoir s'il va bien, s'il n'a pas eu un accident, il vous engueule. "Comment osons-nous le déranger ?", écrit Jean qui note que cela est symptomatique d'un monde, "où tous les droits sont entre les mains d'un même groupe et tous les devoirs dans ceux d'un autre." À certains, poursuit-il, l'impératif absolu de service, de travail, de qualité de sérieux d'accueil, d'exemplarité. À d'autres, le droit de disposer de planter, de noter, de critiquer". La solution, serait de refuser les réservations, mais les clients s'insurgent, termine Jean : "Je vais vous plomber sur Tripadvisor !".

Pensez-y la prochaine fois que vous réserver.