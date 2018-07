publié le 27/02/2017 à 09:23



Le cas de Valérie

Après une émission SOS Village, elle quitte tout pour reprendre une boulangerie à 600 km de chez elle. La mairie s'engage à remettre la boulangerie en état mais rien est fait et ça devient rapidement un cauchemar. Les conditions sanitaires et d'insalubrité l'oblige à fermer après 5 mois d'activité. Valérie a investi 120.000 euros et s'est endettée. Elle souhaite que la mairie prenne ses responsabilités et la sorte de la situation dans laquelle elle l'a plongée...





