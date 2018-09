La bonne foi remise en cause

publié le 17/09/2018 à 09:20



Le cas de Maxime

En septembre 2017, le grand-père de Maxime, qui a près de 80 ans est victime d’une escroquerie bancaire. Sa carte est débitée à deux reprises pour un montant total de 2095 euros. La nuit de l’arnaque, une personne du système de vérification des fraudes de la banque l’appelle pour lui signaler l’escroquerie. On lui explique au téléphone qu’il sera remboursé grâce à une assurance des moyens de paiement qu’il a souscrite auprès de la banque. Pourtant, après un an de réclamations, il n’a jamais obtenu de remboursement. La banque soupçonne que les opérations ont été effectuées par son grand-père lui-même ou une personne de son entourage. Elle avance comme argument que les achats ont été validés par un code envoyé sur le téléphone du grand-père. Le grand-père a bien eu un appel le soir de l’escroquerie, mais croyant à une publicité, il a raccroché tout de suite et n’a donc jamais eu le code.



