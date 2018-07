La banque qui fait du yoyo

publié le 28/10/2016 à 09:20





Le cas Chantal

Le 7 juillet dernier, Chantal fait un prêt dans une banque de sa région (Languedoc-Roussillon) d’un montant de 50 000 €. Elle envisage de faire des travaux de rénovation chez elle. Le prêt est accepté sans assurance. Elle n'en voulait et cela ne posait aucune difficulté. Mais le 9 juillet, elle reçoit un courrier où l'on fait comme si elle avait sollicité une assurance. Ce n'est que le début des mauvaises surprises…



Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !