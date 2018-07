L'usurpation d'identité et de voiture

publié le 30/05/2017 à 09:20





Le cas Christophe

Le 14 février, l'épouse de Christophe vend son véhicule à un particulier. Et les ennuis commencent. Cet acheteur découvre en se rendant à la Préfecture qu'il n'est pas possible de l'immatriculer. Car le véhicule n'appartient plus à l'épouse de Christophe ! Son épouse aurait été victime d'une usurpation d'identité. Une personne sous l'identité de son épouse réussit à obtenir dans une Préfecture un duplicata de la carte grise. On lui explique que cette "fausse" carte grise aurait uniquement servi à remettre sur le circuit un véhicule volé. Christophe a déposé plainte au commissariat le 3 mars. Et les ennuis se poursuivent. Comme le véhicule de son épouse n'existe plus officiellement pour la Préfecture, il ne peut être immatriculé.

