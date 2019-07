publié le 22/04/2019 à 09:20







Le cas de Maryvonne

Le 20 juin 2018, Maryvonne est opérée de la cataracte. L’opération se passe plutôt bien. Pourtant, quelques jours plus tard, au lieu d’une amélioration de sa vue, elle constate qu’elle y voit encore moins bien qu’avant ! Lors de la consultation post-opératoire, le médecin lui confirme avec stupéfaction que sa vue a baissé… Selon elle, c’est l’implant utilisé qui est en cause. Elle la réopère le 18 juillet, retire l’implant défectueux et le remplace. Cette opération imprévue est évidemment bien plus compliquée et plus lourde que la première. Heureusement, elle fonctionne. Mais être opérée de la cataracte à deux reprises en l’espace d’un mois (sous anesthésie), à votre âge (71 ans) a été extrêmement éprouvant physiquement et psychologiquement. Son œil étant fragilisé, elle a dû se rendre aux urgences une semaine après pour une hémorragie. De plus, suite à ces événements son opération du deuxième œil a été repoussée à septembre. Elle a donc dû vivre plusieurs mois avec un seul œil valide. Bref, le préjudice moral est conséquent.



