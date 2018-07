L'horoscope du jour du samedi 27 août 2016

publié le 27/08/2016 à 08:11

Bélier

Vos humeurs seront capricieuses et vous serez un peu à fleur de peau. L'idée de la fin des vacances pourrait provoquer en vous un désagréable accès de nostalgie. Et vous n'aimez pas trop ça la nostalgie, dans la mesure où en bon Bélier, vous n'aimez pas vous retourner sur le passé. Pourtant, elle sera bel et bien là et comme vous essayerez de la refouler, vous ne serez pas très à l'aise puisque pas en accord avec vous-même et ce que vous ressentez. D'où votre mauvaise humeur.

Taureau

Vous êtes parmi les chanceux et serez à peu près content de tout à partir du moment où vous ne serez pas seul et où vous constaterez que vous comptez pour vos proches. Vous aurez besoin de sentir les liens qui vous unissent et la complicité que vous avez avec eux... Et si vous avez eu des petits soucis récemment, vous les oublierez et pourrez passer à autre chose. Même si vous êtes de ceux, ami Taureau, qui n'oublient jamais très facilement, bien au contraire !

Gémeaux

Si vous vous lancez dans des dépenses aujourd'hui, vous ne saurez pas vous mettre de limites. Déjà que les vacances ont sérieusement perturbé votre budget, il faut réagir. Vous ne pouvez pas laisser les choses aller comme ça et vous dire " on verra bien ", " ça s'arrangera ". Non rien ne s'arrangera tout seul par la simple magie de votre volonté, il faut mettre les mains dans le cambouis comme on dit et vous reprendre. C'est en tout cas les ordres donnés par Saturne, 2e et 3e décans.

Cancer

La Lune étant chez vous, vous serez un peu gêné par un excès d'émotivité et certains auront parfois du mal à comprendre pourquoi ils sont si sensibles, si réactifs. La Lune est votre planète et chaque fois qu'elle passe par chez vous (une fois par mois) cela fait remonter une certaine vulnérabilité à la surface ; les autres jours du mois, vous parvenez plus ou moins à la cacher ou alors à la refouler, ce qui n'est pas une bonne chose. Et si vous la transformiez en atout, au lieu de la subir ?

Lion

Vous penserez trop ce week-end, en particulier à tout ce qui vous attend d'ennuyeux à la rentrée. Et si vous positiviez ? Vous n'avez aucune dissonance à venir ! Il n'y a aucune raison d'anticiper le moindre ennui, à moins que votre ascendant ne soit mal luné... L'arrivée prochaine (le 9 septembre) de Jupiter en Balance vous garantit une année de facilités et d'expansion du domaine des affaires, des contacts, voire des apprentissages. Certains feront une mise à niveau de leurs connaissances.

Vierge

Si vous rentrez de vacances ce week-end, vous serez content de retrouver votre maison, vos habitudes. Surtout né ces jours-ci, vos perspectives d'avenir sont belles. Si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, vous n'aurez pas à vous plaindre de l'année à venir (votre année astrologique) et si vous avez des soucis d'argent, la future arrivée de Jupiter en Balance pourrait vous aider à les arranger. Mais ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce pendant plusieurs semaines, demandez conseil avant.

Balance

Vous aussi, rentrer chez vous aura un impact sur vos humeurs. Le décor, les odeurs de votre maison feront revivre une multitude de sensations, agréables semble-t-il. La plupart du temps, vous aimez le cadre dans lequel vous vivez, d'abord parce qu'il est important à vos yeux, vous appréciez les belles choses, l'harmonie des couleurs, et ensuite parce qu'il est un refuge contre les peurs et les angoisses que connaissent beaucoup de Balance ces temps-ci, 2e décan en particulier.

Scorpion

Prévoyez un bon week-end, votre très riche imagination vous permettra de supporter des situations où l'ennui pourrait régner, comme d'être dans les embouteillages. Votre esprit vous emmènera très loin et il vous sera parfois difficile de redescendre sur terre. Tout ce qui est contingences matérielles vous ennuiera à mourir, vous n'aurez qu'une envie, les fuir. Une bonne nouvelle : Mars est en train de dépasser Neptune, vous retrouverez donc votre motivation dès lundi.



Captricorne

Une agréable fin de semaine pour vous, et bien que vous appréciez la solitude, vous serez très entouré et ne chercherez pas à vous réfugier dans votre monde à vous. Vous serez plus ouvert que d'habitude, peut-être parce que vous serez en compagnie de personnes avec qui vous pourrez échanger à un niveau qui vous plaît. Vous aurez probablement les mêmes centres d'intérêt que vos interlocuteurs, que ce soit dans le domaine de la politique, des connaissances littéraires ou artistiques. Et la fin du signe (né après le 17 janvier) sera particulièrement à l'aise.

Veresau

Poissons

Les événements qui viennent de beaucoup contrarier ceux de début mars s'éloignent et vous allez retrouver votre stabilité intérieure. Vous vous sentirez comme libéré. Ça commence ce week-end mais c'est surtout la semaine prochaine que vous le sentirez. Toutefois, Saturne et Neptune n'ont pas fini leur travail de sape et c'est probablement dans le domaine professionnel que les soucis se sont accumulés. Seul le temps et une grande rigueur vous permettront de passer à autre chose.