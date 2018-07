publié le 30/05/2016 à 06:57

Bélier

Certes, votre liberté de parole risque d'être un peu bridée en ce moment, mais c'est vous-même qui vous empêcherez de dire des choses que vous regretteriez, et vous allez dans le bon sens. Comme vous recevez un bon aspect de Saturne, vous voilà devenu, provisoirement ou définitivement raisonnable ; conscient de l'impact de vos paroles et de vos actes. Si vous avez déjà de la bouteille, vous pouvez aussi vous targuer d'avoir acquis une forme de sagesse par rapport à vous-même et au monde.



Taureau

La semaine sera positive car vous ferez preuve d'un formidable sens pratique et tactique. Surtout 2e décan, né vers les 7, 8 mai, tout vous réussit en ce moment. Non seulement la planète de chance est en harmonie avec vous (Jupiter) mais elle est elle-même en phase avec Pluton, une planète qui sait autant détruire que réparer. Et, en bon aspect comme elle n'est, elle ne peut que réparer et même vous faire de très beaux cadeaux sur le plan matériel, la plupart du temps.



Gémeaux

Cette semaine n'est pas vraiment la meilleure de l'année, surtout pour le 2e décan. Prenez votre courage à deux mains car il n'y aura pas beaucoup de plaisir. Il faut dire que vous n'êtes pas gâté, surtout né autour des 3, 4, 5 juin. La nouvelle Lune de dimanche prochain étant peut-être le point d'orgue d'une conjoncture attristante et frustrante. L'opposition entre la conjonction Soleil/Vénus et Saturne peut impacter votre couple ou juste votre partenaire, créant de grosses complications.



Cancer

La conjoncture met en jeu des signes qui ne sont pas très forts dans votre thème. Vous serez spectateur des événement, un spectateur impliqué émotionnellement. Quoi qu'il se passe, que ce soit dans votre sphère personnelle (des amis qui se séparent par exemple), ou dans la sphère sociale, les situations n'auront pas de lien direct avec vous ; de plus vous aurez toute la semaine de bons influx de Mercure et Pluton (forces mentales) et de Mars (volonté, détermination).



Lion

Les projections que vous faites, les perspectives qui se présentent, tout cela vous semble bouché. Et ce n'est pas l'envie de bouger les lignes qui vous manque. Il n'est pas impossible que vous soyez, selon vous, le seul à être vraiment conscient des enjeux de la situation actuelle. Cela dit, vous n'êtes pas personnellement concerné par les événements, ce sont vos réflexions et vos échanges avec les autres qui vous invitent à regarder les choses avec une certaine lucidité.



Vierge

Vous êtes de ceux qui se font taper dessus par la vie en ce moment, 2e décan, et il semble que votre attitude ou vos choix passés en soient responsables. Je ne cherche pas à vous faire culpabiliser mais à ce que vous réfléchissiez aux directions que vous avez prises ou à la confiance que vous avez donnée à des personnes qui ne la méritaient pas. Et là, vous vous faites sévèrement taper sur les doigts. A moins que vous ne soyez victime d'un ou de plusieurs escrocs.



Balance

Vous saurez prendre la bonne distance et il semble que rien ne pourra vous atteindre, en tout cas 1er décan. Le 2e a encore quelques tracasseries à gérer. C'est en train de se terminer, mais vous avez probablement dégusté - parfois sur le plan santé. La vôtre ou celle d'un proche a été un gros souci, mais c'est terminé pour les natifs du 1er décan qui ont probablement l'impression de renaître à la vie. Et ce n'est pas terminé puisque la planète de chance s'installera chez vous en septembre.



Scorpion

Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux a dit A. France, cette ironie qui vous permet à vous, Scorpion, de mieux gérer votre sensibilité. Vous moquer, c'est mettre à distance cette sensibilité qui peut être mise à mal en ce moment, non pas par les aléas de votre vie mais par ce qui se passe dans le monde ou dans notre pays. 3e décan, il va falloir supporter la présence de Mars dans votre décan toute la semaine, il y a donc un combat au programme.



Sagittaire

Vous, c'est votre désinvolture qui cache vos sentiments et surtout ces émotions que vous évitez le plus souvent en donnant l'impression que vous vous en fichez. Plus vous avez l'air d'être ailleurs, de ne pas être concerné, plus c'est la preuve que vous fuyez des émotions trop fortes pour que vous les laissiez s'exprimer. Tout ça parce que vous craignez le ridicule ! Cette semaine, si vous êtes du 2e décan, c'est probablement la tristesse qui sera l'émotion dominante.



Capricorne

Vous serez impliqué à fond dans vos activités habituelles ; il semble que ce que vous ferez vous plaira tellement, que vous ne chercherez pas le bonheur ailleurs. Il est vrai que le Soleil et Vénus seront conjoints toute la semaine et ce, dans votre secteur du travail précisément. Mais il représente aussi votre forme et votre santé, qui pourrait connaître donc une amélioration si jamais vous souffrez de quelque chose de chronique et qui vous ennuie au quotidien. 1er et 2e décan surtout.



Verseau

Vos talents et compétences sont mis en avant par la conjoncture et les projecteurs pourraient être braqués sur vous. Mais vous pouvez aussi être amoureux ! Bref, vous n'êtes absolument pas sensible aux dissonances qui créent de l'orage et il se peut même que, par je ne sais quelle magie, elles aient un effet bénéfique sur vous. L'arrivée ou la conception d'un enfant pourrait être au premier plan pour certains, une création ou un projet réalisé pour les autres.



Poissons

Vu ce que je vous ai dit hier, vous ne vous attendez pas à une semaine géniale, 2e décan et vous avez raison. Ne tentez pas de changer les choses pour le moment. Elles semblent être bien bloquées mais, vous le savez, cela ne va pas durer. Néanmoins, de toute évidence ce mois de juin est pourri et vous ne serez pas le seul à vous en plaindre. Mais, charité bien ordonnée commençant par soi-même, occupez-vous de vous et si vous cherchez du réconfort, c'est en famille que vous le trouverez.