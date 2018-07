publié le 27/05/2016 à 06:55

Bélier

Mars, c'est votre planète mais c'est aussi celle du Scorpion où elle va se trouver pendant deux mois. L'un de vos concurrents pourrait vous barrer la route, à moins qu'une rivalité ne vous préoccupe beaucoup. Vous pourriez aussi ressentir une forte jalousie vis à vis de quelqu'un qui semble s'intéresser à votre partenaire. Mais tout cela ne sera ressentir que par le 3e décan et comme vous avez aussi Uranus chez vous, il n'est pas exclu qu'il soit question d'une opération, chirurgicale ou financière.

Taueau

Né après le 10 mai, Mars va de nouveau s'opposer à vous comme en février et vous risquez, vous qui détestez les conflits, d'en avoir un important à gérer. Il vous ennuiera beaucoup car vous ne verrez pas comment en sortir et on peut même se demander si, par orgueil, vous n'attendrez pas que la solution vienne de l'autre. Il n'est pas exclu aussi que pendant ces deux mois, vous ayez affaire à un partenaire affectif de très mauvais poil, mais il se peut que votre jalousie y soit pour quelque chose.

Gémeaux

Mars retourne en Scorpion ce vendredi et y restera jusqu'au 2 août. Le problème qui a contrarié le 1er décan va prendre du recul mais il reviendra en août. Il s'agit probablement d'un conflit avec un partenaire ou un associé, quelqu'un avec qui vous êtes lié d'une manière ou d'une autre et si l'ambiance est nettement plus calme, si vous respirez librement, l'affaire n'est pas tout à fait terminée ; elle le sera dès que Mars sera repassée par le 1er décan du Sagittaire, en août donc.

Cancer

Né après le 15 juillet, vous recevrez pendant deux mois des influx de Mars qui vous donneront la niaque, l'envie de vous battre et une volonté de fer. Peut-être pas à partir d'aujourd'hui, peut-être qu'il faudra attendre que Mars soit de nouveau en marche directe (le 30 juin), mais l'envie sera là malgré tout. Vous pourriez, dans certains cas, avoir un vrai coup de coeur pour quelqu'un, que vous ne pourrez pas exprimer tout de suite, mais les sentiments seront là !

Lion

Le retour de Mars en Scorpion ne facilitera rien si vous êtes né après le 15 août. Les uns auront à déménager, les autres affronteront une brouille avec un proche. C'est quelque chose qui date probablement du mois de février et d'une décision que vous avez prise à ce moment-là. Jusqu'au 30 juin, Mars sera rétrograde et vous mettra des obstacles dans les pattes ; vous aurez souvent de quoi être contrarié et même en colère. Mais les choses s'accéléreront après le 30 et reviendront à la normale fin juillet.

Vierge

Vous ne serez pas malheureux du retour de Mars chez l'ami Scorpion si vous êtes du 3e décan. Même si elle vous demande d'être ferme avec l'un de vos proches. Et en particulier avec les plus jeunes, l'un de vos enfants adolescents par exemple. Il est vrai que le Bac approche et, en bonne Vierge, vous aurez tendance à vous angoisser et même parfois à paniquer. Vous mettrez la pression à l'enfant en question, ou à vous-même si vous avez d'importants rendez-vous professionnels.

Balance

La conjoncture est toujours très bonne pour vous et cela va continuer, sauf peut-être si vous êtes né après le 15 octobre. Des soucis d'argent vous plomberont. Pas pour très longtemps, heureusement : Mars reprendra une marche directe le 30 juin et c'est à partir de ce moment-là que des solutions vous apparaîtront. Il se peut qu'on vous réclame une somme que vous ne pouvez pas payer (c'est un exemple) ou que vous viviez quelque chose d'inconfortable côté santé, bien-être.

Scorpion

Donc Mars revient dans votre 3e décan et si vous en faites partie, ça risque d'être chaud. Vous pourriez être fiévreux, dans tous les sens du terme, et agressif. Mais votre agressivité aura de bonnes raisons d'être : peut-être que quelqu'un cherche à marcher sur vos plates-bandes ? Ou alors vous pouvez aussi voir un problème de santé que vous aviez déjà " expérimenté " en février dernier resurgir. A moins, au positif, que vous n'ayez à vous investir à fond dans un nouveau travail.

Sagittaire

La conjoncture continue à vous sourire plus ou moins, surtout pour le 1er décan qui ne sera plus contrarié avant la fin juillet. Et encore, de manière très furtive. Difficile de savoir précisément ce que l'interminable conjonction de Mars avec votre Soleil (depuis début mars) a pu provoquer, si elle a fait des dégâts ou si au contraire elle vous a permis de mobiliser votre énergie pour atteindre un objectif qui vous demandait de vous battre ; parfois autant contre les autres que contre vous-même.

Capricorne

Né après le 14 janvier, vous êtes parmi ceux qui bénéficieront de la conjoncture et cela prendra la forme d'un projet que vous pourrez concrétiser après le 30 juin. En effet, si Mars rétrograde revient aujourd'hui chez l'ami Scorpion (comme en février dernier), elle perd un peu ses moyens précisément à cause de sa rétrogradation. Donc les possibilités seront là, mais les moyens d'agir manqueront pendant un temps. Après le 30 juin, vous aurez un mois devant vous pour conclure.

Verseau

3e décan, né après le 12 février, un travail parfois difficile vous attend, qui va durer deux mois et le problème c'est que vous aurez des consignes à respecter. Or, vous n'êtes pas de ceux qui aiment être enfermés dans des boîtes, où ils sont formatés et obligés d'obéir. Mais il est possible que l'on vous impose ça, ou quelque chose d'approchant. Cela peut aussi être quelqu'un de votre entourage, un ou une collègue, avec qui vous aurez des difficultés à bien vous entendre.

Poissons

Vous apprécierez beaucoup le retour de Mars si vous êtes né après le 13 mars. Vous aurez un champ d'action plus vaste et on respectera toutes vos décisions. Vous serez en confiance dès que vous serez dans l'action et vous n'aurez pas vraiment d'obstacle pour vous ralentir. Sauf que jusqu'au 30 juin, Mars sera rétrograde et que vous ne disposerez pas de toute son énergie. Mais il est possible que vous prépariez quelque chose et que vous soyez obligé de vous isoler pour vous concentrer.