L'horoscope du 31 juillet 2016

publié le 31/07/2016 à 08:20

Bélier

3e décan, né autour des 14, 15 avril, l'harmonie entre Vénus et Uranus pourrait bien vous inciter à voir le côté positif de votre situation. Car il y en a toujours un. Certes, Uranus bouleverse peut-être vos plans de vie, mais vous êtes tellement réactif que vous saurez vous ajuster assez rapidement et même en tirer parti. 1er décan, vous allez très bientôt (mardi) retrouver les bons influx de Mars, tels qu'ils s'étaient présentés en mars et avril de cette année. Votre besoin d'entreprendre et de rivaliser sera de nouveau au premier plan.



Taureau

C'est sûr, vous aurez de la compagnie aujourd'hui, que vous soyez chez vous où vous recevrez de la visite, ou sur la route où vous ne serez certainement pas seul. Mais vous vous en ficherez, vous vous amuserez de tout, peut-être parce que vous partirez sur la route des vacances... Si vous êtes chez vous, vous avez éventuellement prévu de recevoir des proches ou des voisins et c'est avec plaisir que vous leur préparerez un bon repas et que vous les recevrez avec les honneurs dus à leur rang...



Gémeaux

Mars a entamé son opposition avec vous, comme en mars/avril derniers et même si elle ne rentre en Sagittaire que mardi, vous voilà déjà contrarié, natif de mai. Peut-être que vous avez un choix à faire ? Nous en reparlerons mardi. En revanche, si vous êtes né après le 13 juin, Vénus est bien positionnée, elle vous rend plutôt joyeux et vous voit bien entouré. Toutefois, la dissonance de Jupiter est toujours là et crée un petit problème en famille ou qui concerne la maison ; voire un déménagement...

Cancer

La Lune est chez vous et accentue votre besoin d'être gâté ou de vous gâter vous-même. Surveillez à la fois vos dépenses et surtout vos rentrées... caloriques. Vous serez en effet très gourmand sous cette conjoncture (Soleil en Lion, Lune chez vous) et vous aurez du mal à vous mettre des limites. Et n'oubliez pas que les sodas contiennent des tonnes de sucre... Né au tout début du signe, Mercure, ou plutôt un proche, pourrait vous envoyer d'amusants petits messages textes.



Lion

Repos aujourd'hui ! N'essayez pas de jouer les St Bernard et de vouloir sauver quelqu'un qui n'en a pas envie. Exercez-vous plutôt à l'art de ne rien faire. Car c'est un art pour le Lion qui a toujours besoin d'action ! Soyez contemplatif, prenez votre temps, ou donnez-en à ceux que vous aimez et vous passerez une journée dont vous serez satisfait. De plus, c'est J-2 ! En effet, dans la nuit de lundi à mardi Mars quittera enfin le Scorpion pour revenir en Sagittaire et vous donner la pêche (1er décan).

Vierge

Deux solutions pour vous qui n'aimez pas le dimanche ! Soit une invitation de dernière minute vous sauvera de la morosité, soit vous ferez quelque chose d'inédit. Vous n'êtes pas des grands fans de la nouveauté, bien au contraire, mais elle ne doit jamais être complètement absente de votre vie ; et aujourd'hui, mine de rien, vous lui laisserez une petite place. Par ailleurs, vous qui aimez prévoir, sachez que Vénus entrera chez vous en fin de semaine prochaine ; du profit pour le 1er décan !



Balance

La Lune règne sur le ciel et vous donne un petit coup de mou très provisoire. Vous serez remué par des états d'âme, ou contrarié par la mauvaise humeur d'un proche. Bref, vous ne serez pas tranquille en ce dimanche et même un peu mal à l'aise par moments. Certains pourraient aussi se sentir coupables parce qu'ils choisiront de remettre quelque chose à demain, alors qu'ils pourraient le faire aujourd'hui. Mais le courage leur manquera et il n'y aura qu'eux pour le leur reprocher.

Scorpion

Une excellente journée pour vous, au contraire de vos voisins de zodiaque vous serez d'une humeur de rêve, pour la bonne raison qu'il y a une escapade au programme. Certes, pour beaucoup il s'agit d'un départ en vacances, très prévisible pour un 31 juillet. Mais il n'y a pas que ça ; vous aurez vraiment l'impression de vous échapper et d'entamer une période de " nettoyage " par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir de difficile dans l'année. On tire un trait et on repart de zéro !

Sagittaire

Verre à moitié vide ou à moitié plein ? Vous serez tenté de le voir à moitié vide car vous n'êtes pas d'un optimisme délirant en ce moment. Mais ça vous reviendra ! Et je pense après tout que le pessimisme ne peut pas être très négatif pour vous qui êtes au contraire parfois trop optimiste. Il vous permet de considérer la réalité telle qu'elle est, dans sa dimension parfois négative justement, et d'éviter de la dénier. Mais il est vrai que ce n'est pas agréable à vivre pour le Sagittaire pour qui l'optimisme est un besoin.

Capricorne

Quelqu'un a dit, la solitude est douce, l'âme s'y berce dans ses rêves. C'est un peu l'ambiance de ce dimanche, où vous aspirerez à une solitude qui vous échappera. Il y aura du monde autour de vous, mais ça ne sera pas forcément ce dont vous aurez envie. Sauf peut-être si vous êtes du tout début du signe (23, 24 décembre) : Mercure bien placée peut vous donner envie de socialiser davantage, mais probablement juste pour la journée et peut-être encore demain.

Verseau

Il se peut que vous, ou votre cher et tendre, ne soyez pas très en forme aujourd'hui. Mais ce sera plus une impression qu'une réalité, n'allez pas imaginer le pire. Il vous arrive de partir très vite dans des suppositions qui n'ont pas lieu d'être et de vous trouver des maladies graves au moindre petit symptôme. Le plus souvent, il s'agit de ce qu'on appelle un " déplacement ". Vous avez peut-être un vrai problème que vous ne voulez pas voir et vous en créez un autre pour continuer à ne pas voir...

Poissons

Y'a de la joie dans l'air, vous vous sentirez bien dans votre peau car tous vos problèmes auront magiquement disparu dans les brumes de l'oubli, 2e décan. Toutefois, quelque part, vous saurez très bien qu'il n'en est rien mais un événement agréable surpassera tout aujourd'hui. Un départ en vacances, des moments privilégiés avec quelqu'un ou avec vos enfants... Une ambiance récréative qui sera la bienvenue, même si vous êtes né fin février ou début mars et que Saturne vous plombe.