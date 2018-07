L'horoscope du 30 juin 2016

publié le 30/06/2016 à 06:25

Bélier

Vous ne serez pas d'humeur égale pendant le transit de Mercure en Cancer, et la planète étant rapide, vos habituels coups de gueule seront d'autant plus forts ! Vous direz ce que vous pensez sans mettre de filtre et vos interlocuteurs (enfants, frères, soeurs, voisins) auront du mal à répliquer car vous ferez monter la sauce. Par ailleurs, il se pourrait que certains parents ou amis passent par chez vous parce qu'ils seront sur la route des vacances (1er décan jusqu'au 5 juillet).

Taureau

Une conjoncture positive pour vos affaires et qui vous ouvre une porte. Un rendez-vous pourrait se révéler productif ces jours-ci pour les natifs d'avril. En tout cas, quoi que vous ayez à demander ou à vendre, vous aurez les bons arguments et votre interlocuteur ne pourra qu'être sur la même longueur d'ondes que vous. Par ailleurs, Mercure va également régner sur vos petits déplacements et les faciliter. Ce sera valable jusqu'au 5 juillet pour le 1er décan.

Gémeaux

Une fois n'est pas coutume, tant que Mercure sera en Cancer vous discuterez les prix et ne sortirez votre carte bancaire que pour ce que vous jugerez utile. Souvent, vous êtes de ceux qui aiment acheter pour acheter, le plaisir est dans le geste plus que dans l'objet acquis, mais avec Mercure en Cancer vous pourrez raisonner et faire passer l'utile avant le futile. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez à discuter argent avec l'un de vos proches qui veut vous en emprunter.

Cancer

Les échanges et déplacements sont au menu jusqu'au 5 juillet pour le 1er décan, profitez-en pour caler des rendez-vous, faire des démarches, ou tracer la route. C'est toujours du mouvement avec Mercure et quand ce n'est pas dans le monde réel, cela se passe dans votre tête et vous faites travailler vos neurones presque 24 heures sur 24 ! Souvent vous avez une solution à trouver à une question relationnelle et avec Mercure, c'est avec les proches ou les enfants que ça se passe.

Lion

Mercure occupe le signe qui gère votre imagination, utilisez-la de manière positive et créative, pour booster votre inspiration et non pour voir le pire. Cela vous arrive de temps en temps, moins que le Scorpion ou le Capricorne, mais vous avez probablement eu un parent pessimiste et sans le vouloir, vous avez repris le flambeau mais seulement dans certaines circonstances. Ne soyez pas non plus trop critique avec les autres, c'est également ce qu'a pu vous transmettre un parent qui n'était jamais content de rien.

Vierge

Vous aurez des pensées plus positives et c'est essentiel pour vous dont le mental prend souvent trop de place. Un projet va sans doute vous changer les idées, et vous en avez grand besoin si vous êtes du 2e décan, votre machine à penser fonctionne trop ces derniers temps, ça peut même vous donner de belles migraines ! Le Soleil et Mercure étant conjoints, vous pourriez trouver une idée maligne, à laquelle vous n'aviez pas pensé, ou faire une affaire qui vous arrangera bien...

Balance

Que vous partiez en vacances sous peu ou que vous soyez au travail, vous aurez la tête encombrée avec tout ce que vous avez à gérer, à prévoir et à organiser. Vous n'aurez qu'une crainte, c'est d'oublier quelque chose à emporter dans votre valise, ou de zapper une obligation que vous vous êtes imposée ou qu'on vous a imposée. Il se peut aussi qu'un frère ou une soeur, quelqu'un de proche, se tourne vers vous pour vous demander un conseil un peu difficile.

Scorpion

Vous pourrez étaler votre science et impressionner vos interlocuteurs, ou mieux encore, apprendre quelque chose ou encore transmettre ce que vous avez appris. Par exemple, il se peut que vous ayez rendez-vous avec un futur stagiaire ou un futur apprenti (jusqu'au 5 juillet pour le 1er décan, du 5 au 9 pour le 2è et du 9 au 15 pour le 3e). Eh oui, Mercure étant très rapide, l'événement qui y est lié durera donc quelques heures, une demi-journée tout au plus.

Sagittaire

Vous serez très perspicace avec Mercure en Cancer et cela vous amusera beaucoup de jouer les détectives. Mais attention à la parano qui va avec. Car si vous enquêtez, c'est que vous avez des soupçons, que vous ne faites pas confiance à quelqu'un, mais plus à mon avis dans le monde du travail que dans la vie privée. Vous " sentirez " quand on cherchera à vous mentir ou à vous manipuler, mais il faudra vous méfiez de cet instinct qui peut vous entraîner trop loin...

Capricorne

Mercure s'oppose et vous envoie, selon la formule consacrée, à la table des négociations. Soyez conciliant et montrez que vous êtes apte au compromis. Cela peut s'appliquer à plusieurs situations : côté boulot, bien sûr, où vous aurez un accord à trouver ou à signer, mais aussi dans la vie privée et surtout si vous partez en vacances en famille. Tout naturellement - enfin il faut l'espérer - vous serez davantage à l'écoute de votre entourage (1er décan jusqu'au 5 juillet).

Verseau

Votre travail, ou vos activités habituelles, vous demanderont plus de précautions mais aussi plus de précision. Adaptez-vous cela ne durera que quelques jours ! Le problème, comme souvent, c'est que vous aurez l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous sentirez qu'il fuit à toute allure et cela vous mettra la pression ; mais pas longtemps ! Mercure est très rapide cette année dans sa traversée du Cancer (1er décan jusqu'au 5 juillet).

Poissons

Il y a un petit côté récréation avec Mercure en Cancer. Vous trouverez des distractions pour vos enfants en vacances et en profiterez autant qu'eux ! Et comme cette Mercure en Cancer est extrêmement imaginative, tout en ayant le sens pratique, ce que vous proposerez plaira à tous ceux qui vous entourent. Et vous en recueillerez des compliments, ou tout simplement le plaisir de voir qu'on s'amuse bien grâce à vous, que cela vous revient...