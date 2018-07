L'horoscope du 30 juillet 2016

publié le 30/07/2016 à 08:22

Bélier

Elle va vous agacer la conjoncture, car malgré vous, vous chercherez à avoir raison sur des détails très insignifiants. Essayez de ne pas dépenser trop d'énergie pour ça. Toutefois, au positif, vous aurez l'esprit plus analytique que d'habitude et vous ne laisserez pas passer ces fameux détails qui pourraient, selon vous, avoir leur importance. Par ailleurs, si vous n'êtes pas en vacances ou si vous en revenez, prévoyez d'avoir plus de travail que d'habitude, peut-être parce que vos collègues seront partis à leur tour ?



Taureau

Vous êtes de ceux qui utiliseront bien Mercure en Vierge. Vous ferez preuve d'un bon sens étonnant et serez une référence pour vos proches, ils s'en remettront à vous. Par ailleurs, concrètement, il se pourrait que quelqu'un vienne de l'étranger pour vous voir, ou que vous-même vous déplaciez au loin pour rendre visite à un parent ou à un enfant. A moins que vous ne partiez tout simplement en vacances, les natifs d'avril étant les mieux servis jusqu'au 6 août. 2e décan par la suite.



Gémeaux

Les relations avec les parents ou même avec vos frères et soeurs ne seront pas faciles, surtout pour ceux de fin mai. Vous aurez l'impression d'être comme ignoré, mal jugé. Il est vrai que, pour certains natifs, les critique pleuvront et que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment, surtout né autour du 31 mai. Mais cela ne durera pas, la seule chose qui dure en ce moment c'est l'opposition de Saturne : la planète est stationnaire et vous donne du mal côté relations. Elle se remettra en mouvement le 13 août, mais alors très lentement !

Cancer

Mercure va vous offrir la possibilité de tisser du lien et ça tombe bien parce que c'est ce dont vous aurez envie. Apparemment, vous aurez une plus grande disponibilité et vous engagerez volontiers les conversations avec des inconnus, surtout si vous êtes sur la plage ou au camping. Mais certains pourraient démarrer un petit job d'été, alors que d'autres entameront une formation, quelque chose de préparatoire ou qui peut leur permettre d'ajouter une corde à leur arc. Bref, un épisode très positif.



Lion

Mercure étant chez elle en Vierge, elle vous rendra plus malin, plus pragmatique, plus réservé aussi sur d'éventuelles dépenses. Mais pas pour très longtemps ! En effet, la planète va être rapide pour le moment, mais nous y reviendrons à la fin du mois quand elle entamera une rétrogradation. Par ailleurs, vous tomberez sur un interlocuteur qui cherchera la petite bête et vous n'aurez pas d'autre solution que de lui mettre un peu la pression. 1er décan, entre aujourd'hui et le 6 août.

Vierge

Vous accueillez votre planète et tout ce qui est analyse, synthèse, et aussi rabâchage de problèmes sera au premier plan jusqu'au 6 août pour ceux qui sont né en août, et début septembre (1er décan). Heureusement, la planète est rapide sinon votre entourage finirait par vous éviter ! De toute évidence, vous serez également encore plus soucieux que d'habitude, surtout quand Mercure sera en mauvais termes avec Saturne, c'est-à-dire autour du 5 août, et même peut-être un peu avant.

Balance

Jusqu'au 6 août, ceux de septembre/début octobre ne seront pas les meilleurs pour s'exprimer avec des mots. Mais ils sauront faire ressentir ce qu'ils veulent dire. En outre, concrètement, Mercure en Vierge vous incitera à vous faire du souci, ou à supporter les bavardages d'un proche qui ne se préoccupe pas tellement de savoir si vous avez envie de l'entendre se plaindre. Et pour ne pas le ou la froisser, vous adopterez une attitude qui lui fera comprendre qu'il vous casse les pieds.

Scorpion

Vous apprécierez Mercure en Vierge car elle accentuera votre sens de l'anticipation, vous pourrez tout prévoir, d'ailleurs vous avez sûrement déjà tout planifié, 1er décan. Votre itinéraire si vous voyagez ces jours-ci, ce que vous allez faire ou ne pas faire pendant les vacances, les amis que vous allez voir ou les parents que vous allez visiter. Vous ne laisserez rien au hasard et il faut dire que Mercure en Vierge facilitera votre volonté de contrôle. Le 1er décan a affaire à elle jusqu'au 6 août mais une journée, pas plus.

Sagittaire

Mercure en Vierge ne va rien vous faciliter, que ce soit vos relations avec vos proches ou votre travail si vous n'êtes pas en vacances. Tout vous semblera plus compliqué et ça ne sera probablement pas une vue de votre esprit : vous aurez réellement affaire à des situations ou à des gens qui ne réagiront pas comme vous le pensiez ou ne vous diront pas ce que vous avez envie d'entendre. Surtout entre le 3 et le 6 août, alors que Mercure sera en dissonance avec Saturne et refroidira l'ambiance.

Capricorne

Au contraire des signes qui vous précèdent et vous suivent, vous serez content de Mercure en Vierge car vous pourrez nourrir votre esprit de mille choses nouvelles. Il faut dire que votre curiosité sera très accentuée et que vous pourrez la satisfaire, peut-être parce que vous avez prévu des vacances où la culture a une grande place ? A moins que vous ne visitiez des endroits que vous allez découvrir et où vous serez en contact avec des personnes qui vous intéresseront.

Verseau

Que vous soyez en vacances ou non, sous l'égide de Mercure Vierge vous devrez un peu trop vous préoccuper d'une somme qu'on vous doit et qu'il va falloir réclamer. Mais vous n'aimez pas réclamer, en général vous chargez les autres de le faire à votre place... Néanmoins, vous pourrez obtenir gain de cause dans les prochains jours si vous êtes de janvier - sauf peut-être quand Mercure et Saturne seront fâchées, c'est-à-dire entre le 3 et le 6 août ; il y aura un retard et vous n'y pourrez rien.

Poissons

Mercure est face à vous et vous voit hyper conciliant ; d'habitude, quand on vous demande quelque chose vous louvoyez, mais là vous ne refuserez rien aux autres. Il n'y aura aucune discussion qui pourrait virer à la dispute, vous arrondirez tous les angles et de manière automatique, presque sans réfléchir. Mais est-ce une bonne chose ? C'est la question qu'on peut se poser. Si vous avez une demande à faire entre le 3 et le 6 août, attendez-vous à un refus contrariant.