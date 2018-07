L'horoscope du 30 avril 2016

publié le 30/04/2016 à 08:51

Bélier

Vous déborderez d'idées, de projets pour la journée, mais les mettrez-vous à exécution ? Pas sûr, pour tout vous dire le Taureau vous rend un peu paresseux. Ce n'est pas que vous manquerez d'énergie, ce n'est même pas du tout le cas, mais vous réfléchirez et vous vous demanderez à chaque fois si ça vaut la peine de faire telle ou telle chose. D'habitude vous agissez et réfléchissez après, mais avec le Taureau aux commandes ça ne sera pas le cas. Heureusement, ça ne sera l'affaire que de quelques jours pour chacun, et vous vous retrouverez tel qu'en vous-même !

Taureau

Vous vous sentirez différent, pas tout à fait le même, ni tout à fait un autre, une sensation un peu désagréable pour votre signe, qui déteste le changement. Le Taureau apprécie que rien ne bouge, on le sait, surtout quand la situation ne va pas si mal que ça. Or c'est le cas cette année, avec Jupiter qui vous flatte par ci, par là... (2e décan en ce moment). Mais aujourd'hui, quelque chose ou quelqu'un vous fera vous sentir différent, à moins que vous ne soyez d'un individualisme forcené !

Gémeaux

Vous aurez la foi aujourd'hui, une plus grande confiance en vous, surtout 2e décan qui avez perdu, ou à qui on a fait perdre une partie de son estime de soi. Quelle que soit la situation, elle ne sera pas éternelle vous vous en doutez. D'ailleurs, la dissonance que Saturne vous envoie se terminera en fin d'année et même s'il y a quelques conséquences à gérer, vous ne serez plus dans le même état qu'en ce moment. Pour l'heure, il va falloir encore passer mai et juin, les deux mois les plus difficiles de l'année, mais pour tout le monde.

Cancer

Ne le niez pas, vous avez un petit côté revanchard qui est lié à une extrême sensibilité, laquelle vous fait souvent prendre de travers certaines paroles. Et plus que les autres jours, vous en voudrez à quelqu'un, peut-être pas pour ce qu'il ou elle vous aura dit, mais pour la façon dont il vous aura regardé ou pour une attitude que vous jugerez insultante. Essayez de voir si vous n'êtes pas un peu dans la parano et si vous ne rejetez pas sur les autres un faux-pas que vous-même avez commis à l'encontre d'un proche, un ami en particulier.

Lion

Il y a sans doute une invitation au programme de ce samedi, mais dire que vous serez ravi de vous y rendre ou de recevoir du monde chez vous serait exagéré. Vous êtes pourtant très " fête ", vous adorez ça, et préparer des petites réceptions chez vous n'est jamais une corvée puisque vous aimez faire de belles tables et que vous êtes un fin cuisinier. Mais aujourd'hui, allez savoir pourquoi, vous n'en aurez pas très envie, ça vous semblera même être un peu une corvée.

Vierge

Un petit changement dans vos prévisions du jour risque de vous perturber, mais ce sera plus dans votre tête que dans la réalité. Pas de noeuds au cerveau, SVP. D'autant plus que la conjoncture vous y invite, surtout si vous êtes né en août : les planètes en Taureau, Soleil et Vénus, vous regardent avec bienveillance et vous serez probablement bien entouré ce week-end. Ou alors vous pourrez très agréablement vous changer les idées en vous évadant dans la nature ou en allant voir une exposition, un film, une pièce de théâtre.

Balance

Une journée pleine de qualités, selon VOS critères. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez vous plaira car vous pourrez y trouver de la beauté, de l'harmonie. Vous vous sentirez plus créatif, plus artiste (si vous l'êtes) que d'habitude et si vous produisez quelque chose, ou si vous vous produisez vous-même, vous serez plutôt content de vous (1er décan, en particulier). Si vous avez une collection, il est possible aussi que vous y rajoutiez une pièce, ou que vous en vendiez une.

Scorpion

Ce n'est pas votre journée, les autre ne feront que vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues ou faire exactement le contraire de ce que vous voulez, ou de ce que vous leur avez demandé de faire. En réalité, il n'est pas impossible que vous ayez une petite crise de parano qui sera terminée demain, aussi demandez-vous si vous ne voyez pas les choses par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire si vous ne voyez pas QUE ce qui ne va pas, au détriment de ce qui va.

Sagittaire

En dépit des noeuds très emmêlés et autres complications du moment, vous serez d'humeur à plaisanter et à provoquer ceux qui se croient plus forts que vous. Il y en aura, en effet, pour vous faire la leçon ce qui est une totale hérésie quand on vous connaît : vous détestez cela. C'est vous qui donnez les leçons, point à la ligne. Et, en général, vous n'avez pas tort car de tout le zodiaque vous êtes parmi les plus érudits (avec le Capricorne et la Vierge). Mais il y a aussi de grands sportifs chez vous, des chefs militaires...

Capricorne

Le Soleil et Vénus sont vos alliés et vous faites du charme tous azimuts. Mais quelque chose d'inconfortable vous contrariera pendant quelques heures. Rien de grave, comme un bouton mal placé ou des chaussures qui font mal (c'est un exemple parmi d'autres). Cela passera aussi vite que ce sera venu et vous retrouverez cette douceur de vivre que vous promettent les planètes en Taureau. Et si vous passez le week-end avec vos enfants, il y aura du plaisir et des jeux à la clé.

Verseau

La Lune fait escale chez vous, accentuant votre imagination. Mais hélas vous l'utiliserez mal car vous vous inventerez encore une maladie imaginaire. Dès que vous avez une angoisse, vous l'attribuez automatiquement à un problème concernant votre corps. Et si vous essayez de comprendre d'où cette angoisse provient réellement ? Le corps est bien pratique dans ces moments-là, il vous évite d'avoir à vous poser des questions en profondeur, sur les problèmes datant de l'enfance que vous enfouissez loin dans votre mémoire.

Poissons

Vous resterez sagement en position de repli, mais vous trouverez que les idées exprimées par vos proches sont extrêmes, vous ne les apprécierez pas du tout. Le Poissons est très arrangeant la plupart du temps, sauf quand on touche à certaines de ses valeurs ; là, il peut monter au créneau et plutôt deux fois qu'une. Mais vous ne le ferez pas aujourd'hui, car vous jugerez que les personnes qui vous entourent ne sont pas dans l'état d'esprit d'entendre la contradiction. Bref, vous imaginerez qu'ils se fichent de ce que vous pensez.