L'horoscope du 29 mai 2016

publié le 29/05/2016 à 09:43

Bélier

Ça tombe bien, votre corps vous réclame du repos et c'est dimanche. Ne vous mettez pas en tête de courir un marathon et accordez-vous une petite sieste. Vous avez besoin de sommeil, vous êtes en dette de ce côté-là, surtout si vous êtes de ceux qui se font du souci pour leur avenir (3e décan notamment). En revanche, l'air est plus léger pour ceux du 1er décan qui bénéficient de rapides, mais charmants, influx de Vénus. Ils se sentent bien en compagnie de leur conjoint, d'une éventuelle conquête ou d'un proche.

Taureau

Vous serez très content, surtout 2e décan, parce qu'une affaire est en passe de se concrétiser ; il est même possible que cela se soit déjà fait ces derniers jours. En tout cas si vous êtes né autour des 2, 3 ou 4 mai. Toutefois, on notera que la dissonance entre Jupiter (vos chances) et Saturne (les restrictions) peut vous priver d'une partie de votre plaisir. Mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et vous dire que le principal est que la question soit réglée.

Gémeaux

Surveillez une dissonance qui s'installe et qui a pour but de semer le désordre, la zizanie et de vous voir répéter une erreur que vous pourriez ne plus faire. Cela s'adresse au 2e décan, vraiment mal servi ces jours-ci et qui peut se dire d'ailleurs que ça ne peut pas être pire. Sur le papier en tout cas, parce que vous avez peut-être d'autres choses dans votre thème qui atténuent ce qui se passe sur votre décan si vous êtes né début juin. Donc modulez ces prévisions.

Cancer

Oubliez toutes vos inquiétudes pour profiter du moment présent. Il est agréable pour vous et vous met en confiance, et même en position de force pour certains. Vous vous sentez au top de vos capacités aujourd'hui et si vous êtes un sportif, que vous faites de la compétition, votre envie de gagner sera votre meilleur atout (3e décan surtout). En outre, né après le 7 juillet, vous pourrez obtenir une explication ou effectuer un déplacement qui était impossible auparavant.

Lion

Vos projets et votre avenir en général sont la priorité en ce dimanche mais vous aurez des pensées négatives concernant ces domaines, ce qui n'est pas fréquent ! Mais peut-être aurez-vous été influencé malgré vous par les paroles de quelqu'un pour qui vous avez de l'estime et que ces paroles n'étaient pas du tout positives. Il peut autant s'agir d'un ami que de quelqu'un que vous aurez lu, vu ou entendu, un journaliste ou un spécialiste de la politique par exemple.

Vierge

Parmi les personnes que vous fréquentez, si vous êtes du 2e décan, il y en a une en particulier que vous devriez éviter. Mais il ou elle a un pouvoir sur vous. Un pouvoir que vous lui avez donné et que vous ne parvenez pas à lui retirer. Vous pouvez également vous sentir harcelé par quelqu'un (ce que nous avons souvent évoqué). Toutefois, si vous êtes né avant le 8 septembre vous avez en ce moment l'occasion de voir clair et de redresser la situation. Mais cela peut être douloureux !

Balance

Il suffira de pas grand-chose, d'un rayon de soleil, d'une parole affectueuse, d'une présence désirée, pour que la vie vous paraisse plus belle natif de septembre. Vous aurez d'ailleurs tendance à profiter de tout ce qui se présente de bon, et vous aurez bien raison. Le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés autour du 6 octobre, pourraient avoir un petit ou même un gros souci ; seul le temps vous permettra de prendre le recul nécessaire pour de ne plus vous sentir déprimé.

Scorpion

Vous aurez un charme à tout casser ou plutôt, vous ferez ressortir les côtés les plus diaboliquement séduisants de votre personnalité. Difficile de vous résister ! Mais votre but ne sera pas forcément de vivre une aventure quelconque, vous aurez envie de vous amuser, de jouer avec les coeurs, de tester vos pouvoirs. Et, apparemment, vous serez satisfait du résultat, à l'exception de ceux de la fin du signe qui reçoivent la conjonction de Mars avec leur Soleil et qui sont colère.

Sagittaire

2e décan, ça coince de nouveau aujourd'hui, ça grince, et pour certains, ça sombre. Mais on vous fait confiance pour remonter la pente après le mois de juin. Peut-être que cela vous prendra un peu de temps, mais votre planète personnelle (Jupiter) se mettra en harmonie avec vous après l'été et ce sera une forme de réparation. Vous aurez de belles occasions à saisir d'ici la fin de l'année et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, novembre et décembre seront top.

Capricorne

Ça bouge, il y a du mouvement aujourd'hui, vous ne resterez pas dans votre tour d'ivoire où trop souvent vous vous réfugiez pour fuir les laideurs du monde. Il arrive que vous soyez un peu solitaire et que votre confiance dans les autres soit très écornée. Mais, en ce moment, vous n'avez pas de raisons personnelles d'en vouloir à la vie, au contraire. En revanche, côté politique, il se peut que vous trouviez qu'on évolue vers quelque chose de catastrophique.

Verseau

Puisqu'on peut dépenser le dimanche, sur internet ou dans les endroits qui sont ouverts, vous serez tenté aujourd'hui de jeter votre argent par les fenêtres. Vous serez gourmand en belles choses, en objets connectés, ou en petits cadeaux pour ceux que vous aimez. Vous aurez envie de dépenser pour dépenser, surtout si vous êtes né en janvier. La présence de Vénus en Gémeaux vous donne à la fois envie de vous faire plaisir et aussi de faire plaisir à vos proches, vos enfants, votre chéri/e...

Poissons

Surveillez la dissonance Soleil/Neptune si vous êtes de début mars, elle sera active presque toute la semaine prochaine et vous créera tout un tas de complications. Des situations que vous connaissez bien car vous êtes souvent à leur origine : vous n'êtes pas toujours victime (ça arrive) mais vous vous vivez comme une victime parce qu'avec Neptune on n'agit pas, on attend que la situation pourrisse. Mais cela prend du temps, alors que vous pourriez trancher dans le vif. Et vous ne le faites pas.