L'horoscope du 29 juin 2016

publié le 29/06/2016 à 06:29

Bélier

Pas de contraintes aujourd'hui, sauf celles que vous vous imposerez vous-même parce que vous aurez envie de dépenser et que vous resterez raisonnable. C'est rare, mais ça arrive quand Saturne est en bon aspect avec vous et c'est le cas en ce moment. Né fin du 1er décan et début du 2e (29 mars au 2 avril, en gros), vous aurez tout l'été ces bonnes vibrations de Saturne qui vous poseront et vous feront prendre conscience du chemin que vous avez parcouru depuis quelques années.

Taureau

C'est encore mieux qu'hier pour les 1er et 2e décans, la Lune est chez vous et accentue à la fois votre intuition et votre réceptivité. Vous serez très apprécié, en particulier par votre entourage qui écoutera religieusement les conseils que vous donnerez. Je pense en particulier à vos ados qui, en général, ne vous écoutent jamais. Mais là, je ne sais pas ce que vous leur direz, mais ils seront tout ouïe ! 3e décan, c'est toujours un peu difficile côté couple, ou relation avec un associé.

Gémeaux

Plongez-vous dans un travail, quel qu'il soit, ce sera la meilleure manière de vous sentir bien et de ne pas trop penser à ce qui vous tracasse en ce moment. Et vous avez plusieurs raisons d'être tracassé, sauf si vous êtes né en mai ; apparemment, les soucis sont derrière vous, à moins que vous n'ayez une planète dans le 2e décan de votre signe, ce que je ne peux pas savoir. Et comme d'habitude, le mieux loti est le 3e décan ; mais vous ne vous la coulerez pas douce !

Cancer

Une journée pas tout à fait comme les autres, peut-être vous préparez-vous à partir en vacances ou à un événement spécial, en tout cas ambiance excitante. Peut-être aussi que c'est votre anniversaire et que des amis vous ont organisé une fête ; c'est même peut-être une surprise... En tout cas, Vénus n'est pas loin de vous, elle veille sur votre bien-être et vu le bon aspect qu'elle forme avec Pluton, elle veille aussi sur vos amours et surtout sur votre libido.

Lion

Vous aurez une impression de laxisme autour de vous et que vous devez reprendre les choses en main. Mais n'y allez pas trop fort, surtout 3e décan. Je vous rappelle que Mars est toujours en dissonance avec vous et qu'il est possible que vous exagériez, que vous vous montriez un peu trop inflexible avec ceux qui vous entourent, autant au bureau qu'à la maison. En fait, c'est en vous qu'il y a comme un lâcher prise, mais vous le projetez sur les autres.

Vierge

Même si tout n'est pas encore d'équerre, ce sera une bonne journée, comme vous les aimez, où vous pourrez à la fois satisfaire votre soif de nature et de culture. En effet, ceux de début septembre sont encore légèrement impactés par la dissonance entre Saturne et Neptune qui les déstabilise et fragilise les bases sur lesquelles ils ont construit leur vie. Peut-être se remettent-ils profondément en question et cela ne peut que se révéler positif à moyen et à long terme.

Balance

Vos proches seront accrochés à vous un peu comme des sangsues, tout le monde aura besoin de vous et vous n'aurez évidemment pas une minute pour vous. On sait que vous aimez que les autres aient besoin de vous, c'est dans votre nature et si vous ne pensez qu'à vous, vous avez l'impression que cela n'a aucun intérêt, que la vie ne peut pas tourner autour de vous, cela n'a pas de sens. Mais, il y a un juste milieu entre ne vivre que pour les autres et ne penser qu'à vous, non ?

Scorpion

Les invitations, convocations pour entretiens, et autres réunions sont au programme pour le 1er décan, qui a largement de quoi briller et impressionner. Vous aurez droit dès demain, mais c'est déjà actif aujourd'hui, à un bon aspect de Mercure (elle entre chez l'ami Cancer) et si vous devez vous exprimer devant une assemblée, ou affirmer vos idées et opinions, vous pouvez y aller sans vous poser de questions. On vous écoutera et on vous approuvera certainement.

Sagittaire

Le travail sera plus une détente aujourd'hui qu'une contrainte. Vous vous sentirez probablement plus apprécié et votre estime de soi remontera d'un cran. Mais elle part de très bas pour les natifs qui reçoivent en ce moment la dissonance de Saturne et Neptune (nés autour du 3 décembre), et elle n'atteindra pas son maximum étant donné que l'aspect entre ces deux planètes est toujours exact. Mais il se défait à partir de la semaine prochaine et cet été sera plus agréable à vivre.

Capricorne

Tout baigne ! On a l'impression, sur le papier en tout cas, que tout vous réussit que vous soyez du 1er ou du 2e décan. Et ce n'est pas une vue de votre esprit, les astres indiquent en effet que vous avez pu grimper un échelon ou qu'on vous a confié une ou des tâches qui vous valorisent à vos yeux et aux yeux de vos confrères ou collègues. Quoi qu'il en soit, vous avez tous les atouts en main, et même le 3e décan va connaître une agréable période de détente.

Verseau

Arrêtez un moment votre course, essayez de vous poser et de profiter du moment présent. Il faut absolument mettre votre mental au repos, juste quelques heures. D'ailleurs, Mercure (qui en a la charge) entre demain en Cancer et vous verra très créatif dans ce domaine ; nous en reparlerons. 2e décan, c'est Vénus qui vous envoie des petits signaux depuis le Cancer et vous dit qu'il y a quelqu'un à séduire dans le domaine du travail ; quelqu'un avec qui vous pourriez faire équipe.

Poissons

Malgré une dissonance qui pourrit un peu la vie de ceux de début mars, prévoyez une bonne journée, vous serez à l'écoute des autres et de leurs bons conseils. Et vous en avez besoin ! D'habitude vous n'écoutez pas les avis qu'on vous donne, ou alors vous les écoutez trop et cela fait de la bouillie. Mais là, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juillet, vous serez bien conseillé et bien entouré. Vous pourrez faire confiance à vos interlocuteurs, ils ne chercheront pas à vous manipuler.