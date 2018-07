L'horoscope du 29 juillet 2016

publié le 29/07/2016 à 07:38

Bélier

Vous me direz que j'enfonce des portes ouvertes mais c'est ainsi : vous avez un aspect qui parle de mouvement, de déplacement et il sera actif jusqu'à samedi soir. Pour la plupart, vous ferez donc partie des heureux qui partent, ou des malheureux qui rentrent. À la date où j'écris (20 mai), je ne sais pas quel temps vous avez eu mais ceux qui rentrent ont probablement bien profité de leurs vacances et débarquent chez eux bourrés d'énergie. Le 1er décan, en particulier, va faire des étincelles.

Taureau

Vous aurez une machine à calculer dans la tête et vous passerez quelques heures à vous demander si vous allez faire une dépense ou si vous allez la reporter. C'est que, dans ce domaine, vous n'êtes pas très spontané en ce moment et vous réfléchissez parfois beaucoup trop parce que vous ne voulez pas faire d'erreur. Mais qu'est-ce que vous risquez ? Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, alors essayez d'être un peu plus décontracté dans ce domaine, autant pour vous que pour autrui.



Gémeaux

Hauts et bas de l'humeur vont alterner, mais vous trouverez le moyen de compenser et de vous offrir un petit plaisir. Vous avez une bonne économie personnelle. Vous n'arriverez pas à éradiquer un fond de tristesse, mais vous pourrez le mettre de côté. Cela concerne surtout ceux de fin mai, début juin, dont il est souvent question en ce moment, et pour une bonne raison : Saturne est pile face à votre Soleil et en général cela vous place face à de trop dures réalités ou responsabilités : ou à choix difficile.

Cancer

Vous serez nerveux, anxieux, et il ne faut pas vous en étonner, il en est ainsi à chaque fois qu'il faut quitter votre domicile, et même si vous êtes content de partir. Chez le Cancer, le problème ce sont les mots " quitter " ou " partir ", parce qu'ils sont associés au mot " abandon ". Vous n'avez même pas besoin d'y penser, votre inconscient fait son boulot et comme vous ne maîtrisez pas ce qui est inconscient, vous vous retrouvez avec des sentiments et des émotions qui prennent leurs racines très loin dans le temps.



Lion

Vous êtes peut-être sur le départ ? En tout cas l'un de vos projets vous excitera et vous aurez du mal à rester en place aujourd'hui. 3e décan, l'orage va s'éloigner, promis. Dès dimanche, la conjoncture se défait et si vous êtes de la toute fin du signe, (né après le 21 août), vous pousserez un soupir de soulagement. Qu'est-ce qui a bien pu vous mettre si en colère ou provoquer des émotions aussi fortes ? Mars est dans le secteur de la famille, de la maison, c'est en rapport avec l'un de ces deux domaines en tout cas.

Vierge

C'est encore une de ces journées où vous aurez l'impression de porter le monde sur vos épaules, surtout né début septembre. Une situation vous prend trop la tête ! Vous y pensez sans cesse, ou alors c'est cette situation (ou une personne) qui se rappelle en permanence à vous et vous bouffe votre énergie. Par ailleurs, 3e décan, vous avez à la fois un aspect de Mars qui vous rend encore plus bosseur que vous ne l'êtes et un aspect de Vénus qui prône le calme et le retrait. Vous alternez les période d'activité et d'inactivité.

Balance

Une bonne fin de semaine pour vous, et c'est sûrement l'idée de vous échapper, de partir peut-être très loin, que vous rend aussi souriant et d'humeur affable. Cela ne vous empêchera pas d'être un peu inquiet si vous partez, soit parce que vous avez peur d'oublier quelque chose, soit parce que vous prenez un moyen de transport que vous ne trouvez pas sûr. Quoi qu'il en soit, cette crainte est très limitée dans le temps, quelques heures tout au plus et vous n'y penserez plus - ou moins.

Scorpion

Il y a encore beaucoup de colère et de discussions un peu dures pour ceux du 3e décan, mais la conjoncture se défait dimanche et Vénus arrive pour calmer les esprits. Le problème vient peut-être de vous et d'un excès d'exigence vis-à-vis d'une personne proche ou d'un collaborateur. Cela dit, il est possible qu'il ou elle vous ait fait un coup de vache et c'est la chose à ne pas faire avec le Scorpion ! Dimanche, Mercure entrera en Vierge et vous passerez certainement à autre chose dans votre tête.

Sagittaire

Né début décembre, vous pourriez regretter l'un de vos choix, voire d'être passé à côté de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ne vous retournez pas trop sur le passé. Sauf s'il y a une leçon à en tirer bien sûr et cela peut être le cas. Si par exemple quelqu'un est en train de vous quitter, demandez-vous quelle est votre part de responsabilité, vous en avez forcément une : l'autre ne peut pas être responsable à cent pour cent. Mais c'est vrai, le Sagittaire déteste se sentir coupable de quoi que ce soit.

Capricorne

Vous aurez la désagréable impression de vous disperser, tant vous aurez à faire aujourd'hui. Votre sens de l'organisation, souvent excellent, sera mis à contribution. Peut-être partez-vous en vacances ce week-end, comme beaucoup de Français, et que vous avez autant à faire au bureau qu'à la maison. Et si vous ne partez pas, vous aurez quand même plusieurs choses à organiser, ou à vérifier et cela vous prendra quelques heures dans la journée. Du coup, vous serez un peu sur les genoux ce soir...

Verseau

Une agréable fin de semaine pour pratiquement tout le signe, seuls quelques irréductibles rebelles auront du pain sur la planche à cause d'une querelle à gérer. Cela dit, ce n'est peut-être pas une bagarre ouverte, tout se passe peut-être à l'intérieur de vous car vous savez qu'il ne faut pas faire de vagues. Mais il n'empêche que vous êtes drôlement furieux et que ce sont peut-être vos proches qui prendront à la place d'un ou d'une autre. Né autour des 11, 12, 13, une invitation ou un tendre rendez-vous pourraient être au menu.

Poissons

Vous aurez tendance à vous replier sur vous-même et à trop réfléchir à vos problèmes. Et trop réfléchir empêche d'agir ; voilà pourquoi vous êtes bloqué natif de début mars. D'ailleurs, le Poissons n'est pas fait pour trop réfléchir : il est dans le ressenti, dans l'intuition, et il lui suffit de " sentir " pour savoir. Toutefois, en ce moment, si vous êtes donc de début mars, une situation qui vous désole vous oblige à beaucoup penser parce que vous n'en avez pas le contrôle, ce qui vous bloque.