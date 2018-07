L'horoscope du 29 avril 2016

publié le 29/04/2016 à 06:29

Bélier

Si vous avez un achat à faire ou si vous voulez demander une augmentation de salaire, c'est avec Vénus en Taureau que vous avez les meilleures chances. Elle valorise en effet tout ce que vous pouvez acquérir et tout ce que vous possédez déjà, que ce soit matériel ou spirituel. Du coup, attention à ne pas traiter ceux que vous aimez comme des objets vous appartenant. Surveillez vos comportements, ils pourraient être empreints de jalousie ou de possessivité.

Taureau

Vous serez coquin avec Vénus dans votre signe et vous ferez votre oeil de velours à quiconque s'approchera de vous. Le séducteur du zodiaque, ce sera vous ! La conjonction de Vénus et de votre décan natal peut, dans certains cas, servir de déclencheur à une relation et vous voir tomber amoureux. Mais c'est rare, car la planète est rapide et il faut d'autres indicateurs dans votre thème... Toutefois, vous devriez avoir quelques jours de confort amoureux, voire financier pour quelques-uns.

Gémeaux

Vénus se place dans l'ombre de votre signe et vous rend plus compatissant, plus empathique envers tout le monde. Je vous vois bien jouer les Mère Térésa. Rassurez-vous ça ne durera pas très longtemps, la planète étant rapide. Dans quelques cas, et en particulier 2e décan, vous vous poserez des questions sur vos relations amoureuses et parfois sur leur absence dans votre vie. L'opposition de Saturne peut en effet (entre autres) vous donner un sentiment d'isolement.

Cancer

Vénus en Taureau est en phase avec vous. Elle valorise vos projets, vous donne des tonnes d'espoir et vous invite à regarder devant vous avec optimisme. Ça ne sera pas un état permanent : le 1er décan sera concerné d'aujourd'hui au 8 mai inclus, puis ce sera au tour du 2e décan du 9 au 16, et du 3e décan du 17 au 24. La planète d'amour sera plus ou moins conjointe au Soleil la semaine du 16, ce qui sera un plus pour le 3e décan qui verra un de ses espoirs se concrétiser.

Lion

Il sera important de vous faire aimer, et pas seulement de vos proches ou de votre conjoint, mais de tous ceux qui jouent un rôle dans votre vie professionnelle. La séduction qui est en vous vous sera utile pour obtenir des accords, ou vous entendre avec des personnes qui ont le pouvoir. A moins que vous ne vous sentiez, vous, en position de pouvoir. Si c'est le cas, utilisez-le judicieusement et partagez-le avec vos collaborateurs. C'est ce que demande Vénus, de partager.

Vierge

Vous serez satisfait de Vénus en Taureau, la planète étant très forte dans ce signe, elle aura le dessus sur cette méchante Saturne qui embête tant le 2e décan. Certes, votre bien-être ne durera que quelques jours mais ce sera toujours ça de pris. Pour le 2e décan, la période faste sera du 9 au 16 mai et vous regarderez la vie avec un peu plus d'optimisme ou de confiance. Vénus sera-t-elle capable de lutter contre les contrariétés martiennes du 1er décan ? Je pense que oui.

Balance

Vénus occupera jusqu'au 24 mai un secteur qui parle plus d'argent que d'amour. Ou alors ils seront liés parce que vous envisagerez un investissement à deux. Il est possible que vous songiez à acheter un bien, ou à en vendre un. Côté sentiments, avec Vénus en Taureau il y a souvent de la jalousie dans l'air et vous devrez faire attention à ne pas vous montrer trop séducteur si vous êtes en couple, l'autre le vivrait mal alors que d'habitude il/elle ne fait pas attention.

Scorpion

En Taureau, Vénus est à l'exacte opposition de votre signe, et c'est un plus dans le domaine relationnel. Votre charme, votre entregent seront des atouts de taille. Vous pourrez ainsi obtenir un accord, par exemple, ou être invité quelque part et faire de charmantes rencontres. Il n'est pas dit qu'elles aboutissent à quelque chose mais vous pourrez constater que votre pouvoir de séduction marche bien. Attention, quelque chose pourrait vous faire hésiter sous cette conjoncture...

Sagittaire

Vénus occupe votre secteur du travail et de la forme, vous vous sentirez mieux si vous avez un souci de santé, ou serez dans un climat plus apaisé au boulot. Il est en effet possible que Mars (qui est en conjonction avec votre Soleil si vous êtes de fin novembre) crée des conflits un peu partout autour de vous et que Vénus les apaise provisoirement. Enfin, c'est vous qui serez peut-être un peu plus conciliant avec vos collaborateurs ou employés. 1er décan, jusqu'au 8 mai inclus.

Capricorne

Vous aurez une multitude d'avantages avec Vénus en Taureau et le premier, le plus important, c'est que vous vous sentirez bien dans votre peau et séduisant. Et c'est un atout de taille, autant dans votre vie personnelle que professionnelle, parce que vous dégagerez une assurance qui sera pour cinquante pour cent, au moins, dans vos succès. Oui, vous aurez des succès, même mineurs, et à chaque fois cela vous donnera le sentiment d'avoir une valeur, de compter aux yeux des autres.

Verseau

La famille sera de loin votre meilleure zone de confort pendant quelques jours, il n'est pas exclu qu'une fête soit organisée pour un événement spécial. On sait que beaucoup de Verseau ne sont pas fan des réunions de ce type, mais la présence de Vénus et du Soleil dans votre secteur de la famille et de la maison indique que vous n'y serez pas indifférent. Il se peut aussi que vous retrouviez quelqu'un qui a compté pour vous dans le passé, un ou une ex. Cela vous fera plaisir, a priori.

Poissons

Vénus en Taureau vous donnera la certitude d'être apprécié par votre entourage, tant familial qu'amical. Un petit déplacement vous fera très plaisir aussi. Quelqu'un qui vient vous voir, ou un proche à qui vous rendez visite. Bref, il y aura du mouvement et pour le 1er décan cela durera jusqu'au 8 mai. Il n'y a pas de pont cette année, mais peut-être ferez-vous ce que vous faites tous les ans à cette époque ? Par ailleurs, vous noterez une ambiance un peu flirt par moment.