L'horoscope du 28 mai 2016

publié le 28/05/2016 à 08:27

Bélier

Né en mars, vous bénéficiez d'une jolie conjoncture, favorable aux petits coups de coeur ainsi qu'à la complicité dans le couple. Vous serez en accord sur tout ! Aucun sujet de discorde entre vous et votre partenaire, ou entre vous et vos proches si vous êtes célibataire. Vous pourriez même nouer un lien chaleureux avec un voisin. Si vous avez des frères et sœurs, ils pourraient venir chez vous au cours de ce week-end, à moins que ça ne soit vous qui vous rendiez chez l'un d'entre eux.

Taueau

Il y a en ce moment comme un immobilisme qui ne vous dérange pas, vous personnellement. Il se peut même que vous puissiez en tirer un bénéfice. Comme vous êtes plus malin que les autres en période Gémeaux, vous trouverez ce qui ne va pas et en ferez des choux gras. Politiquement, que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, vous trouverez que nos dirigeants sont nuls et que la France est en pleine régression. Vous affirmerez intéressante l'idée d'une dissolution, mais vos proches ne seront pas d'accord avec vous, surtout 3e décan.

Gémeaux

Mécontentement, insatisfaction, blocages, si vous êtes né autour des 3, 4 juin, c'est un vrai festival. En revanche, né après le 11 juin, vous réinventez votre vie. Avec Uranus pour alliée, l'un de vos projets les plus chers est en passe de se concrétiser et vous ne faites pas la fine bouche ; vous n'avez aucune raison d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune dissonance sur votre portion de zodiaque. Ça va mieux aussi pour le 1er décan, né après le 26 mai, Vénus devrait vous faire passer un tendre week-end.

Cancer

Né après le 12 juillet, les tensions sont palpables, vous n'appréciez pas certaines décisions prises dans l'entreprise ou en famille. De plus, vous ne contrôlez rien. Rien ne dépend de vous et c'est ce qui vous fait enrager. La Lune en Verseau aujourd'hui donne du pouvoir à Uranus et à tous les " coups du sort " dont elle est capable, qu'ils soient bons ou moins bons. 3e décan, vous savez ce à quoi je fais allusion, vous ne vous y attendiez peut-être pas et vous avez envie de vous battre.

Lion

Aujourd'hui, vous aurez une idée plus précise des contrariétés que Mars va semer sur votre route, natif de la fin du signe. Elles vont probablement vous fatiguer. Autant parce qu'elles vous demanderont de faire appel à des ressources qui sont au plus profond de vous et que vous n'utilisez pas souvent, que parce que vous aurez le sentiment que quelque chose se termine et que vous ne reviendrez pas en arrière. Il se mêlera de regret et parfois de nostalgie pour une période révolue et qui n'était pas si mal que ça !

Vierge

Pour vous aussi il y a un fort mécontentement si vous êtes de début septembre, vous devez vous battre sur plusieurs fronts et les enjeux sont essentiels. Il s'agit, pour certains, de la survie de leur entreprise ou de leur job qui est vraiment menacée, mais de manière illégale, semble-t-il... Il est possible que vous ayez été victime d'un ou même de plusieurs escrocs et que vous n'ayez rien vu sur le moment. C'est valable aussi pour votre vie affective, certains ayant été et étant peut-être toujours aux mains d'un manipulateur de bas étage.

Balance

Vous pouvez prévoir un bon week-end, ce samedi est favorable à ceux qui aiment les arts ou qui en pratiquent un. Un début de reconnaissance pour certains ? En effet, même si Jupiter est toujours dans un secteur ennuyeux de votre zodiaque (surtout pour les 2e et 3e décans), la planète a repris son élan et il la mènera droit à fréquenter votre signe d'ici quelque temps. Et comme elle ne recevra aucune dissonance, une heureuse période s'annonce, propice à vos plaisirs.

Scorpion

Quel que soit le type de combat que vous allez mener, 3e décan, pour ou contre le pouvoir, le système, ou encore contre un virus, cela va durer deux mois. Comme je vous l'ai dit hier, c'est quelque chose qui resurgit, que vous aviez déjà vécu en février... Peut-être s'agit-il simplement d'un virus résistant, mais vous pouvez aussi avoir un rival professionnel à affronter. Les autres décans n'en entendront pas parler et en ce moment, le 2e décan est plutôt bien servi par les astres.

Sagittaire

1er décan, né après le 27/11, Soleil et Vénus sont face à vous et c'est de bon augure pour vos relations. Vous vous mettrez dans les bonnes grâces de quelqu'un. A moins que vous ne soyez complètement séduit par une personne très gaie, très spontanée, au charme acidulé. Mais Vénus étant rapide, ce sera un moment qui ne durera pas. Toutefois, vous n'en retirerez que du positif car cela vous aidera à oublier les petites misères que Mars vous a fait subir dernièrement.

Capricorne

Il se peut qu'on fasse appel à vous pour remplacer quelqu'un, en tout cas ce samedi ne sera pas propice au repos, vous aurez de toute manière une contrainte. A priori, cela ne concerne que les natifs du 3e décan, qui ont déjà quelques lourdes valises à porter et qui ne seront pas très contents de ce qui se passera, parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. En revanche, tout baigne pour le 2e décan, même si Jupiter (chances) n'est pas aussi généreuse qu'elle pourrait l'être.

Verseau

Né après le 9 février, vous êtes en passe de changer de milieu ou de créer quelque chose de nouveau, mais avec quelques obstacles dans un premier temps. Tout n'ira pas comme sur des roulettes jusqu'en août, mais après vous aurez une autoroute, et surtout en fin d'année où Jupiter et Uranus formeront un angle très positif pour vous. La phase d'expérimentation aura été un succès et vous passerez probablement à la concrétisation de ce qui est est encore à l'état de projet.

Poissons

Décuplée, votre imagination risque de créer de l'illusion et de vous plonger dans l'erreur, ce dont vous devez beaucoup vous méfier si vous êtes né début mars. Le mois de juin qui arrive ne sera pas le meilleur de l'année, autant pour vous que pour le reste du monde d'ailleurs. En revanche, né autour des 7 et 8 mars, vous disposez à présent d'une harmonie entre Mercure et Pluton qui peut vous rendre presque extra-lucide ! Vous serez d'une étonnante perspicacité, redoutable !