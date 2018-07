L'horoscope du 28 juin 2016

publié le 28/06/2016 à 06:24

Bélier

Même topo qu'hier si vous êtes né après le 11 avril. Vous vivez une situation qui comporte beaucoup de contraintes dont vous voudriez vous débarrasser. Mais ce n'est pas aussi simple car, apparemment, vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Evidemment, cela ne durera pas 107 ans, mais c'est quand même un processus qui peut durer de un an à 18 mois et qui est censé vous en apprendre beaucoup sur vous-même.

Taureau

Votre ciel est dégagé, mais comme vous aurez besoin de ruminer aujourd'hui, vous trouverez quelque chose, un détail sans importance qui fera votre affaire. Cela dit, si vous êtes né après le 14 mai, vous avez peut-être une bonne raison d'en vouloir à la vie, et peut-être à quelqu'un en particulier. Ce quelqu'un vous poussant dans vos retranchements ou faisant exprès de vous rendre jaloux. Et vous avez du mal à rester de marbre, comme vous le faites souvent.

Gémeaux

3e décan, l'impatience vous gagnera aujourd'hui, l'un de vos projets est sur la sellette et vous ne tenez plus en place. SVP, ne stressez pas tout le monde ! Ce sera votre manière de vous décharger de votre propre stress, mais cela ne peut que créer des tensions avec vos proches. Essayez de vous calmer, de bien respirer et de transformer votre nervosité en action. Faites du sport, défoulez-vous comme vous le pouvez, mais ne le faites pas sur les autres !

Cancer

L'ambiance sera tendue, 3e décan, parce que vous qui n'accepterez pas/plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Ça fait trop longtemps que ça dure, ras-le-bol. Vous avez une contrainte à supporter, elle vient probablement de quelqu'un à votre travail (un supérieur) qui ne se comporte pas vraiment en être humain ; à moins que ça ne soit votre conjoint qui soit très dur/e avec vous. Du coup, régulièrement, vous avez envie de tout envoyer promener.

Lion

Ça se bouscule un peu si vous êtes né après le 15 août ! Peut-être êtes-vous en train de changer presque totalement votre façon d'envisager votre vie, et surtout votre façon de penser. Il y a comme une révolution des idées chez vous et cela fait déjà quelque temps qu'elle a pointé le bout de son nez. Chez certains, cela peut correspondre à une envie d'aller vivre ailleurs, d'aller respirer un autre air, cela peut aussi être un changement majeur dans votre vie relationnelle.

Vierge

Né après le 12 septembre, vous êtes à l'abri des dissonances et Jupiter se prépare à vous ouvrir de belles perspectives, soit personnelles soit professionnelles. Vous êtes probablement en train de préparer le terrain (en particulier né autour des 15, 16 septembre), les discussions ou les réflexions personnelles sont nombreuses et si vous bloquez sur quelque chose, ou si vos interlocuteurs ne sont pas encore convaincus, la situation va évoluer d'ici quelques jours.

Balance

3e décan, vous serez surpris de constater que vous avez le dessus aujourd'hui. Vous parviendrez habilement à détourner l'agressivité d'un partenaire. Peut-être grâce à votre humour, ou à une remarque qui fera mouche ? En tout cas, c'est la meilleure attitude à adopter à chaque fois que l'autre vous pousse dans vos retranchements ; essayez de ne pas l'oublier ! 2e décan, né autour des 9, 10, 11, quelque chose/quelqu'un dont vous ne pouvez pas vous détacher vous fait du mal.

Scorpion

Que des bonnes choses pour le 2e décan, en particulier né entre le 3 et le 7 novembre. L'ambiance est détendue, vous vous laissez aller à vos sentiments. Et si vous êtes né autour des 9 et 10 novembre, vous allez avoir encore plus de chance que les autres car vous pourriez faire une rencontre intéressante, ou obtenir une sorte de visa pour l'avenir. Seuls ceux qui, comme hier, sont nés autour du 15 novembre ont encore à se plaindre de la conjonction entre Mars et leur Soleil.

Sagittaire

1er décan, vous êtes aussi courageux qu'entreprenant mais veillez à ne pas gâcher vos chances en voulant aller trop vite et en pressant trop vos interlocuteurs. En période Cancer, plus souvent que le reste de l'année, il vous arrive de marquer contre votre camp, c'est-à-dire de faire l'inverse de ce que vous dicte la raison (ou vos intérêts). Attention aussi, car vous dépenserez un peu trop facilement, juste pour vous prouver que vous avez la liberté de le faire...

Capricorne

Les changements que vous êtes contraints de faire ou d'accepter reviennent au premier plan aujourd'hui. Né après le 13 janvier, il faut que vous avanciez et vous le savez. Mais vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vous résoudre à faire ce que vous devez faire. Pour les uns il s'agit de prendre une retraite anticipée, pour les autres de déménager ou de laisser l'un de vos enfants partir vivre sa vie. Vous vous dites toujours que vous n'êtes pas prêt, mais...

Verseau

3e décan, vous préparez quelque chose de vraiment innovant et justement, ce qui vous énerve, c'est que la phase de préparation est bien trop longue à votre goût. On sait que vous êtes toujours pressé, toujours impatient, mais rien ne se fait du jour au lendemain, ou alors ça se défait aussi du jour au lendemain. Votre projet semble être vraiment formidable, alors laissez-le se construire à son rythme et soyez encourageant avec ceux qui vous accompagnent dans l'aventure.

Poissons

Vous aimez donner, être généreux, rendre service aux autres, c'est votre façon d'exister. Mais n'avez pas aidé ou donné aux bonnes personnes récemment, et cela se retourne contre vous si vous êtes du 2e décan et même peut-être du début du 3e (né vers les 10, 11, 12 mars). Et vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il se peut, au pire, qu'on ait profité de vous et qu'on vous ait soutiré pas mal d'argent. Si c'est ce qui vous est arrivé, j'espère que vous êtes allé porter plainte.