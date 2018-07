L'horoscope du 26 juillet 2016

publié le 26/07/2016 à 07:36

Bélier

La Lune est encore chez vous pour quelques heures et elle joue les trublions en s'associant à Uranus. 3e décan, vous ne réagirez pas comme les autres s'y attendent. Toutefois, les deux planètes qui sont chez vous sont en bonne harmonie avec Mercure et il se peut aussi que vous ayez une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas, ou que quelque chose progresse et cela vous donnera une bonne dose d'espoir. Car il semble que vous vivez dans l'espoir, Uranus étant son représentant.

Taureau

La mer peut sembler calme pour les natifs d'avril, pourtant Uranus vous prépare des surprises sous forme de changements qui seront inévitables à partir de 2017. Enfin, c'est peut-être vous qui êtes en train de préparer votre coup, mais vous ne serez pas au point tout de suite puisqu'Uranus n'entrera dans votre signe qu'en mai 2018... Mais c'est une planète qui s'annonce longtemps à l'avance et qui vous prévient par de multiples signes de ce que vous allez vivre, que ce soit une contrainte ou non.



Gémeaux

Pour vous aussi c'est la dernière dissonance de Jupiter, 3e décan, et elle peut avoir une influence sur votre travail. Il semble que vous avez vraiment envie d'en changer. Mais la raison voudrait que vous restiez en place, alors que votre besoin d'aventure vous dicte de bouger. Cela dit, étant donné qu'une dissonance de Saturne s'annonce pour la fin de l'année, il semble qu'il ne vous est pas conseillé de changer quoi que ce soit à votre routine habituelle. Vous aurez d'autres chats à fouetter à partir de novembre ; et même peut-être avant.

Cancer

Vous serez à la fois très réactif, 3e décan, et encore plus émotif que d'habitude. Il faudra prendre des pincettes avec vous si on ne veut pas déclencher un orage. Toutefois, il y a certainement de bonnes raisons pour que vous soyez aussi à fleur de peau et la dissonance d'Uranus, celle qui crée de l'instabilité et des tensions dans le boulot ou en famille y est pour beaucoup. Vous aurez tendance à prendre certaines paroles de travers et à répliquer en exagérant quand même un peu...



Lion

Né après le 12 août, vous êtes les élus du jour, une harmonie entre Mercure et Uranus vous donne une idée de génie, ou place un intéressant imprévu sur votre route. Mais vous pouvez aussi avoir une nouvelle qui vous surprendra, ou voir débarquer quelqu'un que vous n'attendiez pas. Pour un seul aspect, les interprétations sont multiples, je ne peux pas vous les donner toutes ! Il n'est pas exclu aussi que vous appreniez qu'un progrès scientifique ou technologique est dans l'actualité.

Vierge

Les accords planétaires de ce mardi valorisent votre intuition, alors surtout n'essayez pas d'expliquer ce que vos petites voix intérieures vous disent, écoutez-les plutôt ! En bon signe de Terre, vous appréciez par-dessus tout ce qui est rationnel, ce qui peut être expliqué, disséqué, analysé... Mais l'intuition est une donnée immédiate qu'il faut prendre en compte car elle se place, selon certains, au-dessus de l'intelligence. Combien d'intuitions ont abouti à des découvertes majeures pour l'humanité ?



Balance

Si vous avez une proposition à faire, notamment 3e décan, ces deux prochains jours y sont très propices ; n'ayez pas peur de déplaire, c'est le contraire qui se passera ! Vos idées ou vous-même séduirez, ainsi que les perspectives auxquelles vous ferez allusion. Cela dit, vous pouvez aussi, dans vos rencontres de ce jour, tomber sur quelqu'un de pas comme les autres, que vous trouverez bizarre, original. Et même parfois quelqu'un qui vous dira des choses qui auront une résonance particulière...

Scorpion

Vous êtes souvent le phénix, celui qui renaît de ses cendres, mais il arrive aussi que vous aidiez les autres à renaître car vous savez exactement comment procéder. On trouve pas mal de psychologues ou psychanalystes parmi les Scorpion qui possèdent, en outre, une intuition incomparable et une perspicacité qui n'est pas commune. Mais vous pouvez aussi faire un excellent enquêteur, un collecteur d'impôts, ou un chirurgien habile. Beaucoup de domaines sont les vôtres finalement...

Sagittaire

Vous avez des droits, mais aussi des devoirs et c'est ce qui vous défrise en ce moment, natif du 3e décan. Jupiter vous le rappelle, parfois un peu brusquement. Le mot " devoir " devant être pris au sens le plus large et couvrir autant votre vie professionnelle et le respect que vous devez à vos supérieurs, que votre vie privée et la façon dont vous traitez votre conjoint ou vos enfants. Toutefois, il ne faut pas non plus oublier vos devoirs vis-à-vis de vous-même, celui de bien vous traiter aussi et de préserver votre équilibre.

Capricorne

Un petit incident vous remuera intérieurement, notamment si vous êtes du 3e décan. Et comme vous ne voulez pas faire de vagues, vous vous en prendrez à vous-même. Vous garderez pour vous ce qui pourrait être partagé avec d'autres, avec ceux qui peuvent être un soutien pour vous. Mais il n'y a pas que votre volonté d'éviter de créer un confit qui est en jeu, car vous les affrontez souvent avec courage, il y a aussi votre orgueil et c'est lui qui est le plus puissant - et parfois le plus négatif pour votre bien-être...

Verseau

Né en janvier vous avez peu d'aspects en ce moment, sauf celui très constructif de Saturne. Vous travaillez dur sur l'un de vos projets et cela va payer à la rentrée. Il semble qu'avec le bon aspect que vous enverra Jupiter depuis la Balance, vous aurez une montée en notoriété au sein de votre entreprise ; ou c'est l'entreprise qui vous appartient qui aura droit à plus de considération. Avec Jupiter bien placée, il y a toujours quelque chose " en plus ", et cela va durer plusieurs mois.

Poissons

Né après le 11 mars, Jupiter s'oppose à vous une dernière fois, cela va durer jusqu'en septembre et vous permettra de vous mettre en couple ou au contraire de divorcer. Ou en tout cas de vous séparer officiellement. Ce qui n'est jamais facile, mais apparemment ce n'est plus aussi sensible émotionnellement que cela l'a été. Si vous vous mettez en couple, ou si vous vous mariez, il n'est pas impossible qu'il y ait un problème dans votre belle-famille à la fin de l'année. Ou dans la vôtre...