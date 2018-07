publié le 27/06/2017 à 02:00

En dix ans, plus d'un milliard d'iPhone ont été vendus... À l'époque, tout le monde chez Apple, des ingénieurs aux gestionnaires, pensaient que les téléphones portables, "c'était naze" raconte Brian Merchant, dans son livre l'histoire secrète de l'iPhone. Mais Steve Jobs a voulu défier un employé de Microsoft qui vantait le mérite du stylet. Le PDG d'Apple a décrété qu'il fallait fusionner l'ipod et le wifi. Et c'est ainsi qu'est né le projet Purple, de son nom de code.



Un produit ultra-secret, pensé dans un laboratoire sans fenêtre, avec une porte métallique. Même le service de nettoyage n'y avait pas accès. Deux ans et demi de travail qui, paraît-il, ont occasionné de nombreux divorces parmi les ingénieurs. L'iPhone première version a été commercialisé en juin 2007, il y a donc 10 ans. L'iPhone a fait d'Apple, l'entreprise la mieux valorisée au monde.