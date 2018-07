L'entreprise Bureaux à Partager lance l'opération "Place à l'emploi"

publié le 29/11/2016 à 00:42

Clément Alteresco est le fondateur de l'entreprise Bureaux à partager. En collaboration avec la start-up Job today, il lance la seconde édition de Place à l'emploi dès le 29 novembre. Le concept ? Pendant une semaine, les demandeurs d'emplois vont pouvoir démarcher 250 entreprises qui mettent à leur disposition 5.000 places d'ateliers gratuits. Comment bien se préparer à un entretien au sein d'une start-up, comment bien réécrire son CV, découvrir des métiers... autant de pistes supposées aider celles et ceux en recherche d'emploi.



Et ce salon permet la mise en contact dans des secteurs très divers tels que le secteur bancaire, la grande distribution, le logement en ligne. "Sur le site, il y a le format immersion et le format atelier", explique Clément Alteresco dont l'entreprise participe à cette semaine événement. "L'immersion, c'est une personne qui rencontre une autre personne et qui passe du temps, soit demi-journée soit journée, dans les bureaux, afin d'avoir un coaching renforcé", poursuit-il. Le format atelier quant à lui prend la forme d'une grande réunion de deux heures pendant lesquelles une dizaine de personnes apprendront les astuces afin de se faire recruter par une start up.

"Si on fait cette deuxième édition c'est qu'on a eu de super retours sur l'an passé de la part d'entreprises qui ont trouvé ça génial d'ouvrir leurs portes et d'accueillir des profils différents", précise le chef d'entreprise. Et du côté des demandeurs d'emplois, assure-t-il, la satisfaction était aussi bien présente. Quelque 3.000 personnes sont attendues jusqu'au 2 décembre. Inscription sur placealemploi.fr.