L'empire des souris

15/11/2018

Le cas de Mickaël



Mickaël vit dans un logement social et depuis trois ans, des souris envahissent son appartement. Son bailleur est intervenu à plusieurs reprises, mais rien n’y fait. Des pièges sont régulièrement posés, un trou dans l’espace cuisine a même été bouché avec du silicone. Mais les souris mangent le silicone et entrent de nouveau dans le logement… La situation est insupportable : son sol est régulièrement jonché de crottes, et il n’en peut plus de voir ces petites bêtes se balader chez lui en plein jour. La nuit, elles mangent les croquettes de son chien ! Ce dernier tue celles qu’il arrive à attraper, laissant le soin à Mickaël de se débarrasser des cadavres. Désormais, une odeur imprègne l’appartement...