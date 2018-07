L'économie guyanaise peut-elle s'en sortir ?

publié le 27/10/2017 à 07:32

Les mouvements en cours en Guyane ne doivent certainement pas surprendre Emmanuel Macron. Ce territoire, français depuis 1676 (depuis bien plus longtemps que le comté de Nice ou l'espace lorrain), est certainement l'un des territoires les plus sinistrés de la République. Cette région, trois fois plus grande que la Belgique, cumule tous les handicaps. Une pauvreté massive (près de la moitié de la population vit avec moins de 500 euros par mois), un chômage prolifique (plus quart des Guyanais en âge de travailler sont sans emplois, et ce taux monte à 45% pour les jeunes de moins de 25 ans) et un niveau d'instruction moyen qui est partout extrêmement faible.



Cette sombre photographie vire au noir quand on examine les tendances. La natalité très dynamique (la population a doublé en vingt ans) et une forte immigration sauvage excluent, si rien ne change profondément, tout espoir de sortie de crise. Cette partie de la France ne tient que par l'injection massive de fonds publics : 90% de sa richesse provient de financements de l'État.

On parle pourtant souvent du fort potentiel de développement de ce territoire. En théorie, c'est tout à fait exact. Dans la réalité, les immenses richesses forestières, minières, pétrolières comme les ressources maritimes ou le tourisme, sont virtuelles. Le secteur privé n'a investi aucune de ses activités. L'économie locale, c'est en priorité les fonctionnaires qui représentent plus de 30% des salariés, dont les rémunérations sont majorées de 40% par rapport à la Métropole et dont la tâche principale est de redistribuer les aides publiques.

Ce schéma de survie plutôt que de développement se manifeste dans l'extravagant déséquilibre commercial de cette région. Elle importe huit fois plus qu'elle ne vend. Ses exportations ne dépassent pas 130 millions d'euros (le chiffres d'affaires d'un supermarché d'une ville moyenne).



Pour faire passer ce territoire dans le nouveau monde, Emmanuel Macron sait qu'il faut ralentir les aides à la consommation et favoriser l'investissement. Il faut mettre un terme aux subventions qui alimentent les hausses des prix et bloquent les initiatives économiques locales. Cela signifie changer les règles du jeu local, et convaincre les élus et la population que cette transition sera raide mais incontournable. La seule option pour vivre sans la perfusion de l'argent publique.

